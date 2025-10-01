Το σχέδιο των 20 σημείων στο οποίο συμφώνησαν Νετανιάχου και Τραμπ για τη Γάζα είναι ένα σοβαρό κι ισορροπημένο σχέδιο που μπορεί να εφαρμοστεί.

Κυρίως όμως είναι η ευκαιρία να τερματιστεί μια τραγωδία.

Η βασική του λογική, ανεξάρτητα από τα στάδια και τις προϋποθέσεις εφαρμογής, είναι απλή και κατανοητή. «Ούτε πόλεμος ούτε Χαμάς».

Με άλλα λόγια. Το Ισραήλ αποδέχεται ότι δεν μπορεί να πολεμάει εις το διηνεκές για να εξολοθρεύσει όσους φιλοδοξούν να το εξολοθρεύσουν.

Ενώ η Χαμάς έχασε και τέρμα οι μαγκιές. Τα μαζεύει, παραδίδει τα κουμπούρια, σηκώνει τα χεράκια ψηλά και αδειάζει τη γωνιά. Ελπίζω να μην τους ξανακούσουμε.

Τη διοίκηση της Γάζας αναλαμβάνει μια διεθνής τεχνοκρατική ομάδα για όσο χρειαστεί, η ανοικοδόμηση δρομολογείται, η περιοχή δεν θα έχει στρατούς και όπλα ενώ οι κάτοικοι θα μπορούν να επιστρέψουν να κλάψουν τους νεκρούς τους και να φτιάξουν ξανά τη ζωή τους. Κατά το δυνατόν.

Δεν ξέρω υπό τις παρούσες συνθήκες και ύστερα από δύο χρόνια πολέμου αν θα μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο.

Ελπίζω απλώς οι εμπόλεμοι να αποδεχτούν την ευκαιρία. Κι ακόμη καλύτερα να τη βελτιώσουν στη συνέχεια.

Η ουσία της αποδοχής είναι εξαιρετικά απλή, θα έλεγα ότι κινείται στα όρια του αυτονόητου. Επειτα από δεκαετίες σκοτωμών αποδέχονται ότι κανείς δεν μπορεί να εξοντώσει τον άλλο. Κι ότι πρέπει να βρουν κάποιον τρόπο συνύπαρξης σε συνθήκες ασφάλειας.

Θα τον βρουν; Δεν το ξέρω και δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος. Εδώ δεν είμαι αισιόδοξος αν θα γίνουν αποδεκτά τα «20 σημεία» του σχεδίου.

Αλλά από την άλλη, η σημερινή τραγωδία δεν γίνεται να συνεχιστεί. Κι είναι ίσως άξιο ερμηνείας γιατί χρειάστηκε να ανακατευτεί ο Τραμπ για να αναζητηθεί μια διέξοδος.

Μπράβο του, πάντως – να του πούμε μια καλή κουβέντα…

Κατά τα άλλα οι βασικές αρχές του σχεδίου δεν κρύβουν κάποια έκπληξη ούτε κανένα μεγάλο εύρημα.

Απλώς θα πρέπει να τις αποδεχτούν οι εμπόλεμοι, να τις συνειδητοποιήσουν και να τις υπηρετήσουν στην πράξη. Αν τις βελτιώσουν, ακόμη καλύτερα.

Αντιλαμβάνομαι ότι το Ισραήλ θα το κάνει ή τουλάχιστον θα το προσπαθήσει.

Η Χαμάς δεν ξέρω. Η ήττα φέρνει απελπισία και η απελπισία απόγνωση. Να δω και τι ζόρια θα τραβήξει ο Ερντι ο καραμπουζουκλής που τους έκανε τον κηδεμόνα.

Στο σχέδιο πάντως σημειώνω ένα σοβαρό κενό. Τι θα γίνει με τη φλοτίλα;

Θα γυρίσει πίσω; Ή θα στρίψει κατά λάθος στο Σουέζ και θα τους μαζεύουμε από καμιά Σουμάτρα;