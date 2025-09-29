Οι καιρικές προγνώσεις για εκτεταμένες πλημμύρες που θα έφερνε το Σαββατοκύριακο η κακοκαιρία δεν επαληθεύτηκαν, με τον μεγαλύτερο όγκο νερού να πέφτει στη Ζάκυνθο. Η βροχή που έπεσε σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας ήταν ποτιστική, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, που βλέπουν νέα κακοκαιρία από την Πέμπτη 2/10.

Σήμερα ο καιρός θα είναι βροχερός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, και στην Αττική με βελτίωση από το απόγευμα και το θερμόμετρο να μην ξεπερνά τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Τσατραφύλλιας: Γκρινιάζουμε γιατί δεν είχαμε πλημμύρες

Για πάνω από 100 τόνους νερού στη Ζάκυνθο έκανε λόγο σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας. Μάλιστα, με μία δόση ειρωνείας, ανέφερε ότι «έχουμε φτάσει σε σημείο να γκρινιάζουμε γιατί σήμερα δεν είχαμε πλημμύρες αφού ήχησε το 112».

Η ανάρτηση

«Έχουμε φτάσει σε σημείο να γκρινιάζουμε γιατί σήμερα δεν είχαμε πλημμύρες αφού ήχησε το 112. Να ενημερώσω ότι μέχρι τώρα έχουν πέσει πάνω από 110 τόνους νερό ανά στρέμμα στην Ηλεία και πάνω από 100 τόνους στη Ζάκυνθο».

Κολυδάς: Γιατί δεν δημιουργήθηκαν προβλήματα

Σε χθεσινή του ανάρτηση στο X o πρώην διευθυντής της ΕΜΥ Θοδωρής Κολυδάς εξήγησε ότι το σύστημα κινήθηκε αργά, γι’ αυτό και δεν δημιούργησε προβλήματα και έδωσε περισσότερα φαινόμενα μέσα στη θάλασσα ανοικτά του Ιονίου.

Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά νέα κακοκαιρία έρχεται από την ερχόμενη Πέμπτη, φαινόμενο που είναι υπό παρακολούθηση.

Η ανάρτηση

«Σχεδόν 50 τόνους ποτιστικής βροχής…Στα ανοικτά του Ιονίου η διαταραχή!

Καλημέρα!

Χωρίς προβλήματα εξελίσσεται η πρώτη οργανωμένη διαταραχή του Φθινοπώρου.

Ο λόγος που δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμα προβλήματα είναι ότι το σύστημα κινείται αργά και δίνει τα περισσότερα φαινόμενα μέσα στη θάλασσα ανοικτά του Ιονίου.

Σχεδόν 50 τόνοι νερού ανά στρέμμα έπεσαν το τελευταίο δωδεκάωρο στο κεντρικό Ιόνιο και στη δυτική Πέλοπόννησο.

Κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλώνονται μέχρι απόψε το βράδυ γι αυτό δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή».

⚠️ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

✅ Αναβαθμίστηκε το έκτακτο δελτίο προειδοποίησης σε έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων καιρικών φαινομένω από την ΕΜΥ. Μπορεί μέχρι στιγμής να έχουν σημειωθεί γύρω στα 50-60mm βροχής , κατά κανόνα ποτιστικής- όμως έως αργά το βράδυ που οι καταιγίδες θα… pic.twitter.com/qu7FmPTfEc — Theodoros Kolydas (@KolydasT) September 28, 2025

Καντερές: Ο φετινός Σεπτέμβριος δεν ξέφυγε του κανόνα

«Στη Ζάκυνθο το απολύτως μέγιστο ύψος βροχής 24αώρου είναι 131 χιλιοστά» σύμφωνα με την ανάρτηση του Νίκου Καντερέ, που ανέφερε ότι ο «φετινός Σεπτέμβριος δεν ξέφυγε του κανόνα, να εκδηλώνονται έντονα φαινόμενα τοπικά».

Η ανάρτηση

Υψη βροχής της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με το μετεωρολογικό δίκτυο της Ε.Μ.Υ.τα ύψη που καταγράφηκαν χθες ήταν τα εξής.

Ζάκυνθος 98 χιλιοστά.

Ανδραβίδα 37 χιλ.

Τρίπολη 22 χιλ.

Άκτιο 21 χιλ.

Άραξος 15 χιλ.

Καλαμάτα-Κέρκυρα 9 χιλ.

Κοζάνη-Μεσολόγγι 8 χιλ.

Αντίρριο 7 χιλ.

Άγχίαλος-Λάρισα 4 χιλ

Γιάννενα Φλώρινα 2 χιλ.

Στην υπόλοιπη χώρα ήταν ασθενείς ή δεν έβρεξε.

Υ.Γ.Στη Ζάκυνθο το απολύτως μέγιστο ύψος βροχής 24αώρου είναι 131 χιλιοστά.

Πάντως και ο φετινός Σεπτέμβριος δεν ξέφυγε του κανόνα, να εκδηλώνονται έντονα φαινόμενα τοπικά».

Ζάκυνθος: Έπεσαν 113,8mm βροχής

Βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες εκδηλώθηκαν την Κυριακή 28/09, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα και στο Ιόνιο, όπου σημειώθηκαν μεγάλα ύψη βροχής.

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στη Δυτική Πελοπόννησο και στα νησιά του Ιονίου, όπως αποτυπώνεται στη χρωματική κλίματα του Χάρτη, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 19:00 ώρα Ελλάδας να καταγράφεται στη Ζάκυνθο με 113.8 mm.

ΕΜΥ: Ο καιρός σήμερα Δευτέρα 29/9

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια σποραδικές καταιγίδες αναφέρει η πρόγνωση της ΕΜΥ. Από το απόγευμα σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα το πρωί στα νότια νότιοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει στις περισσότερες περιοχές τους 21 με 24 βαθμούς, μόνο στα νότια θα φτάσει τοπικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς το πρωί μεμονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση από το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με παροδικές τοπικές βροχές κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, το πρωί στα ανατολικά βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια νωρίς το πρωί μεμονωμένες καταιγίδες. Το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια το πρωί μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα το πρωί στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 και στην Κρήτη έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία και στα Δωδεκάνησα, όπου θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακά από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα υπόλοιπα από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 22 και στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς Κελσίου.