Σε μια ισχυρή συμβολική κίνηση δεκάδες Ευρωπαίοι πολιτικοί μεταβαίνουν στη Βουδαπέστη το Σάββατο, για να στηρίξουν το Pride που έχει απαγορευθεί από την κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν.

Όπως μεταδίδει το POLITICO, μετά από εβδομάδες σιωπής, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πήρε δημόσια θέση με βίντεο που ανέβασε την Τετάρτη, δηλώνοντας:

«Καλώ τις ουγγρικές αρχές να επιτρέψουν τη διεξαγωγή του Budapest Pride. Προς την LGBTQI+ κοινότητα στην Ουγγαρία και πέραν αυτής: Θα είμαι πάντα σύμμαχός σας.»

I call on the Hungarian authorities to allow the Budapest Pride to go ahead.

Without fear of any criminal or administrative sanctions against the organisers or participants.

To the LGBTIQ+ community in Hungary and beyond:

I will always be your ally. pic.twitter.com/Wz0GBFRz8C

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 25, 2025