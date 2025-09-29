Με την ελληνική παροιμία «Ο μήνας χάνει τα νερά, ο χρόνος δεν τα χάνει», ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς προειδοποιεί για την νέα ανατροπή το καιρού που έρχεται αυτή την εβδομάδα και φέρνει ισχυρές βροχές σε ολόκληρη τη χώρα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε νέα ανάρτησή του αναμένεται κακοκαιρία τύπου Π, ενώ τα συστήματα που φτάνουν από την Ιταλία αναμένεται να φέρουν έντονα φαινόμενα Πέμπτη και Παρασκευή.

Οι βροχές θα είναι ιδιαίτερα αυξημένες, σε επίπεδα που ξεπερνούν το 80 με 90% πάνω από τα κανονικά, κυρίως στα Δυτικά, Κεντρικά και Βόρεια τμήματα, καθώς και στο Ανατολικό Αιγαίο.

Η ανάρτηση Κολυδά

Ο ΜΗΝΑΣ ΧΑΝΕΙ ΤΑ ΝΕΡΑ , Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΕΝ ΤΑ ΧΑΝΕΙ”

(ΑΙΣΙΟΔΟΞΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΜΙΑ.

Καλημέρα και καλή εβδομάδα . Με πολλές βροχές θα κυλήσει ο καιρός εως και τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδος και σε επίπεδα που ξεπερνούν το 80 με 90% πάνω από τα κανονικά, ιδίως στα Δυτικά τα Κεντρικά και Βόρεια καθώς και το Ανατολικό Αιγαίο ( περίπου καιρός του “Π”) . Τα χαμηλά που έρχονται από την Ιταλία θα επηρεάσουν και τη χώρα μας με το πρώτο σύστημα να προκαλεί πολλές βροχές την ερxόμενη Πέμπτη και Παρασκευή.

Την εβδομάδα από 6-13 Οκτωβρίου οι βροχές θα υποχωρήσουν, σύμφωνα με την μεσοπρόθεσμη πρόγνωση του

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τις επόμενες ημέρες

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ από αύριο Τρίτη έως Παρασκευή.

ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 30-09-2025

Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος καιρός. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα βόρεια, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το βράδυ.

Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 4 με 5 και από το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 25 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 01-10-2025

Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος καιρός. Στη δυτική χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα θα αυξηθούν, οπότε στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ από το αργά το βράδυ είναι πιθανό να εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα βόρεια και στα ανατολικά ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 02-10-2025

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, που βαθμιαία θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές πλην του νοτιοανατολικού Αιγαίου, θα είναι πιθανώς κατά τόπους ισχυρά στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, που μετά το μεσημέρι σταδιακά θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03-10-2025

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι πιθανώς κατά τόπους έντονα στην ανατολική χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ, ενώ στα δυτικά και τα βόρεια σταδιακά θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και τα βόρεια.