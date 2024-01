Μια ακόμη διεθνής επιτυχία για τον Ελληνα σκηνοθέτη Γιώργο Ζώη, καθώς η ταινία «Arcadia», δεύτερη μεγάλου μήκους παραγωγή του μετά την «Interruption» (2015), θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα της στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα Encounters του 74ου Φεστιβάλ Βερολίνου.

Από την πρώτη κιόλας μικρού μήκους ταινία του, «Casus Belli» (2010), ο Γιώργος Ζώης φάνηκε να κινεί το ενδιαφέρον των μεγάλων φεστιβάλ της Ευρώπης. Ταινίες του όπως οι «Τίτλοι τέλους», «Interruption» και «Η όγδοη ήπειρος» έχουν κινήσει το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον και το ίδιο συμβαίνει με την «Arcadia».

Στην επίσημη σύνοψη της ταινίας διαβάζουμε: Ένα θανατηφόρο τροχαίο αναστατώνει τη χειμωνιάτικη ραστώνη του τουριστικού θέρετρου. Ο Γιάννης κι η Κατερίνα, καταφτάνουν σοκαρισμένοι για να αναγνωρίσουν το θύμα στο τοπικό νοσοκομείο. Μαζί αλλά και χωριστά, θα προσπαθήσουν να συνδέσουν κομμάτια του παζλ της ζωής που χάθηκε, ερχόμενοι αντιμέτωποι με μια σειρά από αναπάντεχες αποκαλύψεις. Και δεν είναι οι μόνοι. Στο απόκοσμο παραθαλάσσιο μπαρ της περιοχής, το Αρκάντια, η Κατερίνα θα συναντήσει μια αλλόκοτη συντροφιά από απροσδόκητους συνοδοιπόρους.

Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους κρατούν οι Βαγγέλης Μουρίκης και Αγγελική Παπούλια, ενώ το καστ συμπληρώνουν η Έλενα Τοπαλίδου, ο Νικόλας Παπαγιάννης, ο Βαγγέλης Ευαγγελινός, καθώς και μια σειρά από άλλους καταξιωμένους ηθοποιούς της μεγάλης οθόνης.

Το σενάριο της ταινίας συνυπογράφει η Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη με τον Γιώργο Ζώη. Η φωτογραφία είναι του Κωνσταντίνου Κουκουλιού GSC, η μουσική του Petar Dundakov, το μοντάζ υπογράφει ο Γιάννης Χαλκιαδάκης, τα σκηνικά φέρουν την υπογραφή της Ελένας Βαρδαβά, ενώ τα κοστούμια είναι δημιούργημα της Βασιλείας Ροζάνα.

Η ταινία «Arcadia» αποτελεί ελληνοβουλγαρική συμπαραγωγή, υπογράφεται από την Αντιγόνη Ρώτα και τον Στέλιο Κοτιώνη για την Foss Productions (Echoes, Third Kind, Milky Way, Maestro), τη Μαρία Δρανδάκη για την Homemade Films (Animal, Το Θαύμα της Θάλασσας των Σαργασσών, Interruption) και τη Veselka Kιryakova για την Red Carpet (Aga, Allienation). Υλοποιήθηκε με την υποστήριξη των Eurimages – Council of Europe, Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Bulgarian National Film Center, Onassis Culture, Flux και του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας – Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. στην Ελλάδα.