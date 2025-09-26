«Για την αποκατάσταση της αλήθειας και για να μην δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις από αβάσιμους ισχυρισμούς σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Σταμάτη, τονίζουμε ότι η Πολιτεία, από τις 10 Μαρτίου 2023 είχε λάβει, δια των αρμόδιων υπουργείων, σειρά μέτρων για τη στήρξη των συγγενών των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, μεταξύ των οποίων ήταν και η διαγραφή των τραπεζικών χρεών».

Αυτό τόνισε σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία, επισημαίνοντας ότι «σε συνεννόηση με τα τραπεζικά ιδρύματα και τους διαχειριστές δανείων, κατόπιν πρωτοβουλίας τους, διεγράφησαν οι δανειακές υποχρεώσεις για τις οικογένειες των θυμάτων, οι οποίες προέρχονταν από συμβάσεις στεγαστικών ή προσωπικών δανείων, ανεξάρτητα εάν οι οφειλές αυτές εξυπηρετούνταν ή μη».

Η ΝΔ αναφέρεται στα όσα καταλογίζουν στον βουλευτή Γιώργο Σταμάτη, και σημείωσε ότι «ο κ. Σταμάτης, τότε ως Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, συνέβαλε καίρια, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, στην παροχή κάθε στήριξης στις οικογένειες των πληγέντων».

Η ΝΔ καταλήγει σημειώνοντας ότι όλα τα μέτρα στήριξης και αγωγής έχουν γνωστοποιηθεί από τις 10 Μαρτίου 2023, με κοινό δελτίο Τύπου έξι υπουργείων, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικών, εδώ.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Τι προηγήθηκε

Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στον Focus FM, ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας του 26χρονου Δημήτρη, θύματος του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη, προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες κατά του γαλάζιου βουλευτή, κατηγορώντας τον πως με εντολή «από μέσα», επικοινωνούσε με συγγενείς θυμάτων προκειμένου να τους «εξαγοράσει», προσφέροντας «ρουσφέτια και ρυθμίσεις δανείων».

«Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Σταμάτης, πήγε στον Ρούτσι, επειδή πήρε εντολή από μέσα. Αυτός ήταν κάτι στο μετανάστευσης. Και τον βάλανε και μας έπαιρνε τηλέφωνο και μας έταζε μέχρι και για τα παιδιά μας για μεταθέσεις στο στρατό. Κι αν είχαμε δάνεια, κι αν είχαμε το ένα, κι αν είχαμε το άλλο. Εγώ δεν έχω δάνεια, δεν τους χρωστάω. Το κάνανε σε πολλούς όμως, διαγράψανε δάνεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε, μεταξύ άλλων, πως ο βουλευτής λειτουργούσε ως «μεσολαβητής» και «επειδή έκανε καλά τη δουλειά, τον έβαλαν στο Επικρατείας. Βγήκε και βουλευτής».