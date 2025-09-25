Σε επιχείρηση υψηλού ρίσκου στην ανατολική Μεσόγειο με την εμπλοκή ναυτικών δυνάμεων από χώρες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ κινδυνεύει να εξελιχθεί η αποστολή του διεθνούς στολίσκου που επιδιώκει να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας και δέχθηκε επίθεση νότια της Κρήτης από ισραηλινά drones όπως καταγγέλλουν οι ακτιβιστές.

Πολεμικά πλοία από την Ιταλία και την Ισπανία σπεύδουν στην περιοχή για να επέμβουν σε περίπτωση νέου επεισοδίου και να διασώσουν αν χρειαστεί πολίτες των χωρών τους, ενώ η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την κατάσταση και διατηρεί χαμηλούς τόνους.

Όμως ο Τούρκος πρώην πρωθυπουργός Αχμέτ Νταβούτογλου προέτρεψε τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν να στείλει τον τουρκικό στόλο για να «προστατεύσει» τα σκάφη των ακτιβιστών όταν εισέλθουν στη «Γαλάζια Πατρίδα», δηλαδή στη ζώνη του τουρκολιβυκού μνημονίου νότια και ανατολικά της Κρήτης, επικαλούμενος μάλιστα σχετική πρόνοια του Συντάγματος της Τουρκίας.

Μετά από την επίθεση που δέχθηκαν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη ενώ έπλεαν 32 μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου (χωρίς να υπάρξουν θύματα, παρά μόνο μικρές υλικές ζημιές), 38 σκάφη του στολίσκου αλληλεγγύης Sumud (Αντοχή) με περισσότερους από 400 ακτιβιστές (ανάμεσα τους Ευρωπαίοι βουλευτές και δημοσιογράφοι) πλησίασαν χθες το βράδυ σχεδόν στα 5 μίλια τις κρητικές ακτές, πιθανώς για να αποφύγουν νέα επίθεση.

Τα σκάφη κατευθύνονταν ανατολικά προκειμένου να συναντηθούν σήμερα με τους Έλληνες ακτιβιστές που επιβαίνουν σε άλλα 6 σκάφη και βρίσκονται από χθες στις ακτές της νοτιοανατολικής Κρήτης. Κατόπιν ο Global Sumud Flotilla θα κατευθυνθεί προς τη Γάζα, πιθανώς με ενδιάμεσο σταθμό την Κύπρο, όπως προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός.

Ο «στολίσκος της Χαμάς»

Το Ισραήλ δεν παραδέχεται, ούτε διαψεύδει, ότι βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις των drones, όμως κάνει λόγο για «στολίσκο της Χαμάς» ενώ έχει προειδοποιήσει ότι «θα λάβει τα αναγκαία μέτρα για να αποτρέψει την είσοδό του στη ζώνη των πολεμικών επιχειρήσεων και για να σταματήσει οποιαδήποτε παραβίαση ενός νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού» καλώντας τους διοργανωτές να παραδώσουν την βοήθεια στο ισραηλινό λιμάνι Ασκελόν, ώστε να μεταφερθεί από εκεί στη Γάζα.

Οι ακτιβιστές κατήγγειλαν το Ισραήλ για πειρατικές, τρομοκρατικές ενέργειες ενώ ανέφεραν ότι οι 9 επιθέσεις με drones σε 8 σκάφη προχθές νότια της Γαύδου έγιναν εντός της ελληνικής περιοχής ευθύνης για έρευνα και διάσωση.

Σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού Σώματος που επικαλέστηκε το Αθηναϊκό Πρακτορείο ειδήσεων σε τηλεγράφημά του χθες το μεσημέρι, στο σημείο της καταγγελλόμενης πολλαπλής επίθεσης έσπευσε πορτογαλικό σκάφος της δύναμης Frontex, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, χωρίς ωστόσο να διαπιστώσει καμία υλική ζημιά στα πλοιάρια.

Νωρίτερα, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης είχε επιχειρήσει να επικοινωνήσει με τον καπετάνιο ενός από τα σκάφη, χωρίς αποτέλεσμα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, την ώρα της καταγγελίας, τα σκάφη του στόλου έπλεαν σε διεθνή ύδατα, νότια της Κρήτης.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών που ρωτήθηκε χθες το απόγευμα από το Βήμα για το θέμα, παρέπεμψε στο Λιμενικό Σώμα, αποφεύγοντας οποιοδήποτε σχόλιο. Πάντως, η περιοχή επιτηρείται στενά από τις ελληνικές υπηρεσίες τους τελευταίους μήνες λόγω του μεταναστευτικού, ενώ εύλογο θεωρείται το ενδιαφέρον και των Αμερικανών από τη βάση της Σούδας.

Κινητοποίηση από Ιταλία και Ισπανία

Οι κυβερνήσεις της Ιταλίας και της Ισπανίας, που στέλνουν καθεμιά από ένα πολεμικό πλοίο στην περιοχή, προσεγγίζουν διαφορετικά το Παλαιστινιακό καθώς και το ζήτημα του στολίσκου στον οποίον επιβαίνουν βουλευτές και ευρωβουλευτές και από τις δύο χώρες.

Ο Ισπανός σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, που αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης, τόνισε ότι η κυβέρνησή του επιμένει στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου καθώς και στο δικαίωμα των Ισπανών πολιτών να ταξιδεύουν με ασφάλεια στην Μεσόγειο.

Από την πλευρά της η Ιταλίδα ακροδεξιά πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι καταδίκασε μεν την επίθεση στο στολίσκο και σημείωσε ότι η Ρώμη διεξάγει δική της έρευνα για τον καταλογισμό ευθυνών, όμως χαρακτήρισε «επικίνδυνη και ανεύθυνη» την αποστολή ενώ συμβούλεψε τους διοργανωτές να παραδώσουν τη βοήθεια σε εκπρόσωπο της Καθολικής Εκκλησίας στην Κύπρο, ώστε να μεταφερθεί από εκεί στη Γάζα με τη φροντίδα του Λατίνου πατριάρχη Ιεροσολύμων.

Εργαλειοποίηση από Ερντογάν και αντιπολίτευση

Λίγο μετά από την έκκληση του Νταβούτογλου για επέμβαση του τουρκικού στόλου, παρενέβη και ο ηγέτης του αντιπολιτευόμενου Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, Οζγκιούρ Οζέλ, καλώντας τον Ερντογάν «να προστατεύσει τον στολίσκο Sumud πάση θυσία».

Εκείνοι που παρακαλούν τον Τραμπ για ένα ραντεβού δεν μπορούν να είναι αδέλφια των Παλαιστινίων, είπε ο Οζέλ σε συγκέντρωση στην Κωνσταντινούπολη, κατηγορώντας τον Ερντογάν για θεατρινισμούς και τον Τραμπ ότι θέλει να αρπάξει τους υδρογονάνθρακες της Γάζας.

Οι τοποθετήσεις αυτές ξυπνούν στην Τουρκία τις μνήμες του πλοίου Mavi Marmara που επιχείρησε να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό της Γάζας το 2010 και δέχθηκε την επίθεση ισραηλινών κομάντος με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 10 ακτιβιστές (οι 9 Τούρκοι) και να τραυματιστούν δεκάδες. Τρία χρόνια αργότερα ο πρωθυπουργός Νετανιάχου ζήτησε επίσημα συγγνώμη από τον Ερντογάν και δεσμεύθηκε για την καταβολή αποζημιώσεων.

Έκτοτε οι σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ χαρακτηρίζονται από μεγάλα σκαμπανεβάσματα με εκατέρωθεν κατηγορίες και χαρακτηρισμούς.

Τις επόμενες ημέρες θα φανεί μέχρι που μπορεί να φτάσει ο Ερντογάν την εργαλειοποίηση του Παλαιστινιακού για εσωτερική κατανάλωση καθώς και για την προβολή αξιώσεων στην ανατολική Μεσόγειο.