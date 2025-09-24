Υλοποιεί τις απειλές του το Ισραήλ ότι δε θα επιτρέψει στον στολίσκο με την ανθρωπιστική βοήθεια για την ισοπεδωμένη Γάζα να φτάσει στον προορισμό της, όπως φαίνεται από τις επιθέσεις με drones, κρότου–λάμψης, χημικά και παρεμβολές, πάνω από 12 στον αριθμό, που δέχθηκαν περίπου στις δύο τα ξημερώματα τα οκτώ πλοία του Global Sumud Flotilla, εντός της ελληνικής θαλάσσιας ζώνης έρευνας και διάσωσης.

Συγκεκριμένα, οι επιθέσεις στα σκάφη του διεθνή στόλου αλληλεγγύης, που πλέει με προορισμό την πολύπαθη Λωρίδα, επιχειρώντας να σπάσει τον ασφυκτικό ναυτικό αποκλεισμό και να ανοίξει έναν δρόμο ανθρωπιστικής βοήθειας, σημειώθηκαν 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου, εντός της ελληνικής SAR, της θαλάσσιας ζώνης έρευνας και διάσωσης, στην οποία έχει ευθύνη το ελληνικό Λιμενικό.

Σε βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης o Global Sumud Flotilla διακρίνεται μία έκρηξη σε πλοίο του στόλου, όπως καταγράφηκε από την κάμερα άλλου σκάφους.

«Εκρήξεις, άγνωστα drones και παρεμβολές στις επικοινωνίες. Βλέπουμε αυτές τις ψυχολογικές επιχειρήσεις από πρώτο χέρι, αυτή τη στιγμή, αλλά δε θα πτοηθούμε. Τα μέτρα που θα λάβει το Ισραήλ και οι σύμμαχοί του, για να παρατείνουν τις φρικαλεότητες του λιμού και της Γενοκτονίας στη Γάζα είναι αηδιαστικά. Αλλά η αποφασιστικότητά μας είναι ισχυρότερη από ποτέ. Αυτές οι τακτικές δε θα μας αποτρέψουν από την αποστολή μας, να παράσχουμε βοήθεια στη Γάζα και να σπάσουμε την παράνομη πολιορκία. Κάθε προσπάθεια εκφοβισμού μας, ενισχύει μόνο τη δέσμευσή μας. Δε θα φιμωθούμε. Θα συνεχίσουμε να πλέουμε», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Global Sumud Flotilla.

«Παρά τις μικρές ζημιές, ο στόλος συνεχίζει ατρόμητος», τονίζει σε έκτακτη ανακοίνωσή του το March To Gaza Greece. «Το ελληνικό Λιμενικό έχει υποχρέωση να διασφαλίζει την προστασία κάθε πλεούμενου και κάθε ανθρώπινης ζωής στην περιοχή SAR. Καλούμε κάθε άνθρωπο με συνείδηση: σε εγρήγορση και ετοιμότητα, σε πίεση προς την ελληνική κυβέρνηση και το Λιμενικό ώστε να δράσουν τώρα, πριν συμβεί τραγωδία» υπογραμμίζει.