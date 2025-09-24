Επιθέσεις με drones, κρότου – λάμψης, χημικά και παρεμβολές, δέχθηκαν «τα πλοία του, σε διεθνή χωρικά ύδατα, νότια της Κρήτης» στη διάρκεια της περασμένης νύχτας, κατήγγειλε ο Global Sumud Flottilla, ο στολίσκος που προσπαθεί να διασπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό για να μεταφέρει, δια θαλάσσης, ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Ο στολίσκος πρόσθεσε ότι «υπέστησαν σοβαρές ζημιές τρία σκάφη του» και ότι «πρόκειται για επίθεση από την κυβέρνηση (του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν) Νετανιάχου». Η ανθρωπιστική αποστολή ζήτησε διεθνείς παρατηρητές και ένοπλη συνοδεία μέχρι τη Γάζα.

Σφοδρή κριτική από τη Ρώμη

Ο ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε ότι «το Ισραήλ πρέπει να εγγυηθεί την ασφάλεια όσων ιταλών πολιτών επιβαίνουν στα πλοία» και πρόσθεσε ότι «κάθε επιχείρηση σε διεθνή χωρικά υδατα πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο».

Εξάλλου, πήγες του ιταλικού υπουργείου Εξωτερικών ανέφεραν ότι η Ρώμη είναι σε στενή επαφή με τον ΟΗΕ και ότι θα προσφέρει όλη τη δυνατή προστασία στους πολίτες της.

Από την πλευρά του, ο ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο, που καταδίκασε με σφοδρότητα τις επιθέσεις, ανακοίνωσε ότι στέλνει τη φρεγάτα Fasan να βοηθήσει τον στολίσκο της αλληλεγγύης, σε περίπτωση που χρειαστεί.

H φρεγάτα έπλεε βόρεια της Κρήτης, στο πλαίσιο της αποστολής «Ασφαλής Θάλασσα». Όπως δήλωσε ο ιταλός υπουργός, «ο στόχος είναι η Fasan να εγγυηθεί την ασφάλεια των ιταλών πολιτών, που συμμετέχουν στον στολίσκο». Σημειώνεται ότι στην αποστολή συμμετέχουν μέλη του ιταλικού κοινοβουλίου και του Ευρωκοινοβουλίου.

Το πλοίο του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού μεταβαίνει ήδη στην περιοχή και, όπως είπε ο Κροζέτο, «ενημερώθηκε σχετικά ο στρατιωτικός ακόλουθος της ισραηλινής πρεσβείας στην Ιταλία».

Αύριο, ο υπουργός Άμυνας αναμένεται να παρέμβει στην Γερουσία για να πληροφορήσει τα μέλη της σχετικά με τις κινήσεις της κυβέρνησης Μελόνι.

«Χλιαρή» η επίσημη ελληνική αντίδραση

Σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού Σώματος, στο σημείο της καταγγελλόμενης πολλαπλής επίθεσης έσπευσε πορτογαλικό σκάφος της δύναμης Frontex, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, χωρίς ωστόσο να διαπιστώσει καμία υλική ζημιά στα πλοιάρια.

Νωρίτερα, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης είχε επιχειρήσει να επικοινωνήσει με τον καπετάνιο ενός από τα σκάφη, χωρίς αποτέλεσμα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, την ώρα της καταγγελίας, τα σκάφη του στόλου έπλεαν σε διεθνή ύδατα, νότια της Κρήτης.

Για περιστατικό εντός της ελληνικής SAR, δηλαδή της θαλάσσιας ζώνης έρευνας και διάσωσης, στην οποία έχει ευθύνη το ελληνικό Λιμενικό, κάνει λόγο ο βληθείς στολίσκος.

Οι έρευνες, κατά το Λιμενικό, συνεχίζονται για τη διαλεύκανση των συνθηκών του συμβάντος.

Νέα Αριστερά: Πράξη συνενοχής η σιωπή της κυβέρνησης

«Στις δύο τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδας, ο διεθνής στόλος αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla δέχθηκε εννέα επιθέσεις με drones, κρότου-λάμψης, χημικά και παρεμβολές από το δολοφονικό κράτος του Ισραήλ, ενώ έπλεε εντός της ελληνικής περιοχής έρευνας και διάσωσης (SAR)», σημειώνει η Νέα Αριστερά και τονίζει:

«Αυτό σημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία των πληρωμάτων και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Η σιωπή της δεν είναι απλή αδράνεια. Είναι παραβίαση διεθνών υποχρεώσεων και πράξη συνενοχής. Όταν το Ισραήλ δρα ανενόχλητο μέσα στην ελληνική SAR, δεν προσβάλλει μόνο τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και την ίδια την κυριαρχία και αξιοπιστία της χώρας μας».

Η Νέα Αριστερά καταγγέλλει «με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο αυτές τις παράνομες επιθέσεις σε διεθνή αποστολή ανθρωπιστικής αλληλεγγύης και απαιτεί από την ελληνική κυβέρνηση και το Λιμενικό Σώμα να αναλάβουν τις συνταγματικές και διεθνείς τους υποχρεώσεις για την προστασία κάθε πλοίου και κάθε ανθρώπινης ζωής που βρίσκεται στην περιοχή ευθύνης τους. Στεκόμαστε στο πλευρό του Global Sumud Flotilla και καλούμε σε εγρήγορση και πίεση προς την κυβέρνηση για να προστατευτεί άμεσα ο στόλος και να αποτραπεί μία πιθανή τραγωδία».

Η ανακοίνωση – καταγγελία του ΜέΡΑ25

«Το Ισραήλ εξαπέλυσε εγκληματική επίθεση εναντίον του Global Sumud Flotilla, του παγκόσμιου στόλου αλληλεγγύης στη Γάζα. Ο βομβαρδισμός οκτώ πλοιαρίων με drones, που περιείχαν εκρηκτικά και άγνωστες χημικές ουσίες, κλιμακώνει και υλοποιεί την τρομοκρατική δράση του κράτους του Ισραήλ, απέναντι στο κίνημα αλληλεγγύης, το οποίο πράττει τα στοιχειώδη για να υπερασπιστεί τη διεθνή νομιμότητα απέναντι στην αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ γενοκτονία.

Παράλληλα με την εγκληματική επίθεση στα πλοιάρια, βρίσκεται σε εξέλιξη και μια επιχείρηση εξουδετέρωσης και φίμωσης του στόλου, ακόμα και με απόπειρα παρεμβολών στα σήματα. Ένας διεθνής συνασπισμός της Ακροδεξιάς έχει κινητοποιηθεί για να σταματήσει τον στόλο της αλληλεγγύης.

Η επίθεση με drones ανοιχτά της Κρήτης, σε ύδατα που ελέγχονται από την Ελλάδα, αναδεικνύει την απόλυτη αποτυχία της πολιτικής για στρατηγική σύνδεση με το Ισραήλ, ως δήθεν εχέγγυο αμυντικής προστασίας. Το Ισραήλ επιχειρεί απροειδοποίητα μέσα σε διεθνή ύδατα, την ίδια ώρα που η θλιβερή ελληνική κυβέρνηση αρνείται να υπερασπιστεί τη διεθνή νομιμότητα, που είναι η μόνη που μπορεί να υπερασπιστεί την ασφάλεια της χώρας.

Ως ΜέΡΑ25 καταγγέλλουμε με αποτροπιασμό την τρομοκρατική επίθεση στα οκτώ πλοιάρια του στόλου αλληλεγγύης και απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να υπερασπιστεί το Διεθνές Δίκαιο, απέναντι σε πειρατικές ενέργειες που πραγματοποιούνται ανοιχτά της Κρήτης, δίπλα στα χωρικά της ύδατα.

Για τις κοινωνίες είναι η ώρα των κινητοποιήσεων που θα δημιουργήσουν ένα δίκτυ προστασίας για τον στόλο της αλληλεγγύης».