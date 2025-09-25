Άλλη μία συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη και στο πλαίσιο της 80ης ΓΣ του ΟΗΕ, αυτή με την Τζόρτζια Μελόνι, οδηγήθηκε σε αναβολή.

Σύμφωνα με τη RAI και ορισμένα άλλα ιταλικά Μέσα ενημέρωσης, ο Τούρκος πρόεδρος ήταν προγραμματισμένο να συναντήσει την Ιταλίδα πρωθυπουργό την περασμένη Τρίτη, δηλαδή την ίδια ημέρα που είχε συμφωνηθεί να γίνει το ραντεβού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, παρόλα αυτά δεν κατέστη εφικτό. Οι ίδιες πληροφορίες από τη γειτονική χώρα έκαναν λόγο για περιορισμούς στα προγράμματα των δύο ηγετών.

Δεν έγινε πάντως σαφές εάν σ’ αυτή την περίπτωση η μετάθεση ζητήθηκε από την ιταλική ή την τουρκική πλευρά. Προσώρας επίσης δεν έχει προκύψει ενημέρωση για το αν οι προσπάθειες επαναπρογραμματισμού της συνάντησης έχουν καρποφορήσει.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη της ελληνικής πλευράς, ήταν οι συνεργάτες του κ. Ερντογάν που ζήτησαν από την ελληνική αποστολή στη Νέα Υόρκη την αναβολή της συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάλη, διότι ο Τούρκος πρόεδρος κλήθηκε να λάβει μέρος σε σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ με ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών προκειμένου να συζητηθεί το ζήτημα της Γάζας.

Έκτοτε, όπως επισημαίνουν οι ίδιοι διπλωματικοί κύκλοι, παρά τις προσπάθειες που μεσολάβησαν δεν βρέθηκε νέα ώρα που να εξυπηρετούσε και τους δύο ηγέτες, με δεδομένο ότι και το πρόγραμμα του Έλληνα πρωθυπουργού ήταν ιδιαίτερα βεβαρυμμένο.