Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα, Πέμπτη, στην Ηγουμενίτσα. Ένας 11χρονος μαθητής έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 58χρονη, στην οδό 49 Μαρτύρων, περίπου στις 12 το μεσημέρι.

Το παιδί, επιστρέφοντας στο σπίτι του από το σχολείο, επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο και παρασύρθηκε από το διερχόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαριά.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου δυστυχώς κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.