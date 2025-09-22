Μια περιπέτεια έζησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου τα ξημερώματα του Σαββάτου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της καθώς οδηγούσε στη Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, κοντά στο Λαύριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες το όχημά της βγήκε εκτός δρόμου και έπεσε σε χαντάκι. Η ίδια οδηγούσε μόνη της και ήταν χωρίς αστυνομική συνοδεία. Περαστικός που είδε το συμβάν κάλεσε την τροχαία, η οποία έφτασε στο σημείο.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν τραυματίστηκε από το συμβάν και για αυτό δεν πήγε σε κάποιο νοσοκομείο.