Tροχαίο με έναν τραυματία σημειώθηκε νωρίς το πρωί στον δρόμο Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας.

Ηταν γύρω στις 6 τα ξημερώματα όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, τρία οχήματα συγκρούστηκαν στο ύψος της Αγίας Τριάδας.

Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα

Το σοβαρό τροχαίο προκλήθηκε όταν ΙΧ μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, προσέκρουσε πάνω σε ένα άλλο ΙΧ και ακολούθως έπεσε πάνω σε ένα βαν με τρέιλερ.

Μετά τη σφοδρή σύγκρουση το πρώτο ΙΧ που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορία υπέστη σοβαρότατες ζημιές στο μπροστινό του μέρος, σχεδόν διαλύθηκε ενώ αναποδογύρισε το βαν και το τρέιλερ που κουβαλούσε και βρέθηκε εκτός δρόμου.

Διακομιδή στο νοσοκομείο

Ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά, παρελήφθη άμεσα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος.