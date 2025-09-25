Αιχμηρή και συνάμα αινιγματική η «Καλημέρα» του Αρκά, σήμερα, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο Αρκάς φιλοτεχνεί ένα σκίτσο που απεικονίζει έναν Δον Κιχώτη του οποίου η πανοπλία καλύπτει και το πρόσωπο και μάλιστα δίχως εξόδους. Μάτια και στόμα είναι καλυμμένα κάτω από την πανοπλία του, ενώ στο δεξί του χέρι του κρατά ένα λευκό πλακάτ.

Το σχόλιο του σκίτσου του Αρκά, που όπως και κάθε σχόλιό του, θα βρει πολλούς υπέρμαχους και άλλους τόσους πολέμιους, αναφέρεται με τρόπο όχι και τόσο κολακευτικό σε αυτούς που υπερασπίζονται ιδανικά.

Το σχόλιο του είναι το εξής:

– Ο χρήσιμος ηλίθιος πιστεύει ότι υπηρετεί ιδανικά, ενώ είναι δωρεάν εργατικό δυναμικό του αφεντικού που δεν ξέρει ότι έχει.

Ακολουθεί η «Καλημέρα» του σκιτσογράφου: