Ανοίγει ο κύκλος των καταθέσεων στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με την πλειοψηφία να έχει απορρίψει τις προτάσεις της Αντιπολίτευσης, σήμερα καταθέτουν ο Ιωάννης Καββαδάς, προσωρινός πρόεδρος του Οργανισμού που ανέλαβε μόλις πριν λίγες εβδομάδες καθήκοντα στον απόηχο της υπόθεσης, καθώς και ο προκάτοχός του, ο Νίκος Σαλάτας.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά πλειοψηφία ο προγραμματισμός προβλέπει ότι στις επόμενες συνεδριάσεις θα κληθούν για κατάθεση όλοι οι πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ της περιόδου 2019 – 2025 με αντίστροφη χρονική σειρά ενώ θα ακολουθήσει η κλήση για εξέταση των υπουργών και υφυπουργών της αντίστοιχης περιόδου.