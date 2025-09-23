Δεν μπορεί να παρέμβει η κυβέρνηση στη δικαιοσύνη για την ικανοποίηση αιτημάτων από συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη, όπως για παράδειγμα εκείνο της εκταφής, διότι θα θέσει σε κίνδυνο την ίδια τη δημοκρατία, δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας σε ημερίδα που διοργανώνουν τα ανώτατα δικαστήρια, σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς.

Ο υπουργός προειδοποίησε για τον κίνδυνο που εγκυμονεί η πολιτική – όπως είπε – εκμετάλλευση, με τη διαρκή δημιουργία ψευδών ισχυρισμών για τον πόνο των οικογενειών από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

Σε χαιρετισμό του στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Δικαιοσύνη: Θεμέλιο Ανάπτυξης & Ευημερίας», που πραγματοποιείται στο Ωδείο Αθηνών και μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ, υπογράμμισε ότι «βρισκόμαστε εκ νέου μπροστά se μία προσπάθεια απαξίωσης της δικαιοσύνης ως θεσμού».

Αναφερόμενος σε σχόλια ότι η κυβέρνηση μπορεί με ένα «νεύμα» να καθοδηγήσει τη δικαιοσύνη, σημείωσε: «Αν ισχύει αυτό, τότε έχει ζήτημα η δικαιοσύνη μας. Κανείς υπουργός δεν μπορεί να κάνει το παραμικρό. ”Κάνε ένα νεύμα και αυτή θα ακούσει” – είναι προσβλητική αυτή η διατύπωση, σαν να είναι μαριονέτες οι λειτουργοί της δικαιοσύνης». Όπως πρόσθεσε, πρόκειται για «απαξιωτική συμπεριφορά προς ανθρώπους που έχουν ταχθεί να υπηρετούν τον θεσμό».

Αναφερόμενος στο αίτημα για εκταφή ενός από τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, ο υπουργός υπενθύμισε την ανακοίνωση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλα. που ήταν παρών στην ημερίδα, όπως και όλη η ηγεσία των ανωτάτων δικαστηρίων, σύμφωνα με την οποία, δεν έχει υποβληθεί ακόμα κανένα τέτοιο αίτημα και αν υποβληθεί θα εξεταστεί άμεσα. Ο υπουργός τόνισε επίσης ότι η Δικαιοσύνη λειτουργεί με σαφείς και θεσμοθετημένες διαδικασίες και ότι είναι «μεγάλο ψέμα να θεωρούν ότι έχουν απορριφθεί αιτήματα που ακόμη δεν έχουν τεθεί». Αναγνώρισε πως οι όποιες καθυστερήσεις υπάρχουν επειδή «η δικαιοσύνη δεν είναι πολιτική· δεν απαντά με συνθήματα αλλά με τεκμηρίωση, με βάθος και επάρκεια σε κάθε αίτημα».

Ο υπουργός μίλησε ακόμη για μια οργανωμένη προσπάθεια απαξίωσης της δικαιοσύνης, σημειώνοντας πως «ο λαός δεν κάθεται να κάνει αναλύσεις· όταν οι ίδιες οι πολιτικές δυνάμεις αμφισβητούν τον θεσμό, τότε μένει η εντύπωση ότι κάτι κακό υπάρχει εκεί». Ξεκαθάρισε ότι «η θέση και η στάση της κυβέρνησης είναι πως η δικαιοσύνη πρέπει να λειτουργεί απολύτως ανεξάρτητα».

Στην αρχή της ομιλίας του αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που έχουν ξεκινήσει, λέγοντας ότι καλούνται να αποδείξουν ότι «ο ασάλευτος χρόνος της ελληνικής δικαιοσύνης είναι μεταρρυθμίσιμος». Μίλησε για τα πρώτα θετικά αποτελέσματα του Δικαστικού Χάρτη, που «άλλαξε δεδομένα που καθυστερούσαν πάνω από έναν αιώνα», προανήγγειλε μεγάλες αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο, ως το τέλος του έτους, ενώ στάθηκε και στις τροποποιήσεις των ποινικών κωδίκων, που «επανατοποθετούν ζητήματα ασφάλειας και εγκληματικότητας, με σεβασμό και στα δικαιώματα των θυμάτων».

Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας, τον Άρειο Πάγο και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, το Ελεγκτικό Συνέδριο, τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), τον Σύνδεσμο Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδας (ΣΔΕΕ) και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).