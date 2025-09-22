Νέο τροχαίο με ανατροπή ΙΧ και τραυματία στην Ποσειδώνος σημειώθηκε λίγο μετά τις επτά το πρωί, μετά το θανατηφόρο, το βράδυ της Κυριακής, στο κέντρο του Πειραιά.

Το ατύχημα στην παραλιακή λεωφόρο συνέβη στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Φλοίσβου. Ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά, κατά πληροφορίες, βγήκε μόνος του από το όχημα, αλλά μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο Τζάνειο.

Στο σημείο έχουν κλείσει δύο λωρίδες και παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις καθώς, πέραν του αναποδογυρισμένου οχήματος, έχει χτυπηθεί και σηματοδότης που κινδυνεύει να πέσει.

Οι δρόμοι «στο κόκκινο»

Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στον Κηφισό, στη Λεωφόρο Μεσογείων, στην Κηφισίας, στη λεωφόρο Αθηνών και στον Πειραιά, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Οδό.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας,

20΄-25΄από Μεταμόρφωση(είσοδο από Λαμία) έως Κηφισίας,

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

15΄-20΄από Ανθούσα έως Κηφισίας.

Περ.Υμηττού 15΄-20΄από Αγ.Παρασκευή έως Κηφισίας. https://t.co/FGwVy4bpEy — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 22, 2025

Χωρίς ταξί είναι εξάλλου το λεκανοπέδιο, λόγω της απεργίας του ΣΑΤΑ, μέχρι τις έξι το απόγευμα της Δευτέρας.