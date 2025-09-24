Iσπανικό στρατιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε την υπουργό Άμυνας της κυβέρνησης Πέδρο Σάντσεθ Μαργαρίτα Ρόμπλες αντιμετώπισε πρόβλημα με το GPS, ενώ πετούσε πάνω από τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ, καθ’ οδόν προς τη Λιθουανία, ανακοίνωσε το υπουργείο, επιβεβαιώνοντας προηγούμενο ρεπορτάζ του πρακτορείου ειδήσεων Europa Press.

Πρόσφατα αντίστοιχο περιστατικό είχε αντιμετωπίσει αεροσκάφος που μετέφερε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προκαλώντας τότε ανησυχία για παρεμβολές της Ρωσίας στα συστήματα GPS.