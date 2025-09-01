Σε μια ξεκάθαρη διάψευση των δημοσιευμάτων και των πληροφοριών, προχώρησε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σχετικά με την εμπλοκή της Ρωσίας στις παρεμβολές στο GPS του συστήματος πλοήγησης του αεροσκάφους που μετέφερε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Οι πληροφορίες σας είναι ανακριβείς», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου στην εφημερίδα Financial Times, η οποία είχε προηγουμένως αναφερθεί ότι το πλήρωμα του αεροσκάφους της φον ντερ Λάιεν αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει… τυπωμένους χάρτες για την προσγείωση λόγω της βλάβης που προκλήθηκε στο GPS.

Τι συνέβη νωρίτερα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νωρίτερα είχε επιβεβαιώσει το δημοσίευμα των Financial Times ότι το αεροσκάφος που μετέφερε την πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπέστη παρεμβολές στο GPS και προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Βουλγαρία υπογραμμίζοντας ότι η Ρωσία είναι ύποπτη για το περιστατικό.

«Μπορούμε όντως να επιβεβαιώσουμε ότι υπήρξε παρεμβολή σήματος GPS, αλλά το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Βουλγαρία. Οι βουλγαρικές Αρχές μάς ενημέρωσαν ότι υποψιάζονται πως αυτό οφείλεται σε απροκάλυπτη παρέμβαση από τη Ρωσία»