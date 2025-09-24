Ξεπαγώνει -όπως όλα καταδεικνύουν- έπειτα από δεκαετίες η μοναδική δικαστική υπόθεση κατά στρατιώτη που συμμετείχε στα γεγονότα και την δολοφονία βορειοϊρλανδών την «Ματωμένη Κυριακή» του 1972 στο Ντέρι.

Σύμφωνα με σχετική απόφαση του δικαστή που έχει αναλάβει την εκδίκαση της υπόθεσης του μοναδικού Βρετανού στρατιώτη που κατηγορείται για τις δολοφονίες 13 άοπλων Καθολικών διαδηλωτών για τα πολιτικά δικαιώματα της ιστορικής -για την εποχή των Ταραχών– εκείνης ημέρας, οι εισαγγελείς μπορούν τελικά να καταθέσουν ως αποδεικτικά στοιχεία τις μαρτυρίες από στρατιώτες που ήταν παρόντες στο περιστατικό.

Ο δικαστής Πάτρικ Λιντς δήλωσε ότι η υπόθεση της εισαγγελίας «εξαρτάται πλήρως» από τις μαρτυρίες αυτές, καθώς δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία για την υπόθεση, όμως υποστήριξε πως η αιτιολόγηση της απόφασης του αυτής, θα ανακοινωθεί αργότερα.

«Ευχαριστημένοι» οι συγγενείς που προχωράει η δίκη

Ένας δικηγόρος των οικογενειών των θυμάτων, ο Κίαραν Σιλς, δήλωσε ότι ήταν «πολύ, πολύ ευχαριστημένοι», χαρακτηρίζοντας τα αποδεικτικά στοιχεία ως «αποφασιστικά».

Η δίκη θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα, με την υπόθεση της εισαγγελίας να αναμένεται να διαρκέσει μεταξύ δύο και τεσσάρων εβδομάδων, όπως έγινε γνωστό από το Δικαστήριο του Μπέλφαστ.

Οι εισαγγελείς αποφάσισαν αρχικά το 2021 να μην προχωρήσει η δίκη λόγω φόβων ότι οι καταθέσεις δύο στρατιωτών, οι οποίοι ήταν στο σύνταγμα του στρατιώτη που κατηγορείται για τις δολοφονίες, θα μπορούσαν να μην γίνουν δεκτές ως αποδείξεις λόγω του τρόπου με τον οποίο αποκτήθηκαν.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βόρειας Ιρλανδίας είχε ακυρώσει την απόφαση να παγώσει η υπόθεση το 2022, μετά από νομική προσφυγή των οικογενειών των θυμάτων και η εισαγγελία ξεκίνησε τελικά να παρουσιάζει την υπόθεση την περασμένη εβδομάδα.

Κατηγορούμενος για δύο δολοφονίες και πέντε απόπειρες ο Στρατιώτης Φ

Ο στρατιώτης, του οποίου η ταυτότητα με παλιότερη δικαστική απόφαση δεν μπορεί να αποκαλυφθεί και είναι γνωστός μόνο ως Στρατιώτης Φ, κατηγορείται για τη δολοφονία δύο ανδρών και την απόπειρα δολοφονίας πέντε άλλων, όταν μέλη του Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών της Βρετανίας άνοιξαν πυρ κατά διαδήλωσης στο Λόντοντερι.

Ο Στρατιώτης Φ δηλώνει αθώος για την δολοφονία του 22χρονου Τζέιμς Ρέι, του 26χρονου Ουίλλιαμ Μακ Κίνι και για την απόπειρα δολοφονίας άλλων πέντε ατόμων.

Οι νεκροί ήταν μεταξύ των 13 ατόμων που πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν από το Σύνταγμα Αλεξιπτωτιστών στην διαδήλωση για τα πολιτικά δικαιώματα στην οποία συμμετείχαν πάνω από 10.000 άτομα και η οποία διαλύθηκε με αλόγιστη βία και καταστολή στις 30 Ιανουαρίου του 1972, στο Μπόγκσαϊντ του Ντέρι. Συνολικά 26 διαδηλωτές δέχθηκαν σφαίρες από τις βρετανικές δυνάμεις, ενώ ανάμεσα στους νεκρούς υπήρχαν και παιδιά. Πολλοί διαδηλωτές πυροβολήθηκαν πισώπλατα, καθώς έτρεχαν μακριά από τα τεθωρακισμένα οχήματα των Βρετανών.