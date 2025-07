Την Κυριακή 13 Ιουλίου, στη μουσική σκηνή του Rockwave Festival, μια εκρηκτική εμφάνιση αναμένεται από τους Kneecap, πλάι στους θρυλικούς Cypress Hill και άλλα hip hop σχήματα στο Terra Vibe Park στη Μαλακάσα.

Το ριζοσπαστικό χιπ-χοπ τρίο από το Μπέλφαστ, ανεβαίνει για πρώτη φορά σε ελληνική σκηνή. Δεν φέρνουν, όμως, μόνο beats και ρίμες, αλλά και μια ολόκληρη κουλτούρα αντίστασης: τη γλώσσα των γαελικών, τον απόηχο του ιρλανδικού εθνικισμού και την ανοιχτή τους στήριξη στην Παλαιστίνη, στοιχεία που τους έχουν βάλει στο στόχαστρο των βρετανικών αρχών.

Οι Kneecap είναι ένα ριζοσπαστικό ιρλανδικό χιπ-χοπ τρίο από το δυτικό Μπέλφαστ, που αποτελείται από τους Móglaí Bap, Mo Chara και DJ Próvaí.

Γεννημένοι και μεγαλωμένοι στη Βόρεια Ιρλανδία, εκπροσωπούν μια νέα γενιά Ιρλανδών που διαμορφώθηκε στη σκιά των «Ταραχών» («The Troubles»), της πολύχρονης, δηλαδή, βίαιης πολιτικής και θρησκευτικής σύγκρουσης που σημάδεψε τη Βόρεια Ιρλανδία από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 έως και τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής το 1998, με την πολιτισμική αντίσταση και τη δίγλωσση ταυτότητα να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των εμπειριών τους.

Στα τραγούδια τους κυριαρχεί o αιχμηρός πολιτικός λόγος, με θεματικές που εκτείνονται από την κουλτούρα των ναρκωτικών και τις ταξικές ανισότητες, μέχρι την ξεκάθαρη επιθυμία τους για την απελευθέρωση της Βόρειας Ιρλανδίας από τη βρετανική κυριαρχία.

Η αυξανόμενη προβολή τους το τελευταίο διάστημα έχει προκαλέσει οργή σε βρετανικούς πολιτικούς κύκλους, καθώς και αύξηση των ελέγχων αλλά και των περιορισμών εις βάρος τους, από αρχές ασφαλείας και φεστιβαλικούς διοργανωτές.

Το όνομα της μπάντας, σημαίνει «επιγονατίδα»: το κόκκαλο του γονάτου. Και η επιλογή αυτού του ονόματος μόνο τυχαία δεν είναι.

Στην αγγλική αργκό η φράση «To kneecap someone» σημαίνει «να πυροβολήσεις κάποιον στο γόνατο» και παραπέμπει ευθέως στη βίαιη πρακτική kneecapping, τη μέθοδο βασανισμού και παραστρατιωτικής τιμωρίας που χρησιμοποιούσε ο Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός (IRA) κατά τη διάρκεια των «Ταραχών», κατά την οποία νέοι πυροβολούνταν στα πόδια, ως «τιμωρία» για αντικοινωνική συμπεριφορά, προδοσία ή συνεργασία με τις αρχές.

Με τον τρόπο αυτό, το συγκρότημα νοηματοδοτεί εκ νέου τη βία, όχι ως προτροπή, όπως έχουν διευκρινίσει οι ίδιοι, αλλά ως υπενθύμιση του τραύματος που καθόρισε την κοινωνία και την ταυτότητά τους.

Σε συνέντευξή τους στο βρετανικό περιοδικό New Musical Express (NME) τον Ιούνιο 2024, τα μέλη των Kneecap διευκρίνισαν τη στάση τους απέναντι στη βία, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν υποστηρίζουμε τη βία, καθώς αυτό δεν έχει πλέον κανένα νόημα».

Από την αρχή της πορείας τους, οι Kneecap τοποθετήθηκαν δημόσια ως μια πολιτικοποιημένη καλλιτεχνική φωνή, που δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει την πρόκληση ως μέσο για σχολιασμό και πολιτική παρέμβαση.

Ο Móglaí Bap, ένας από τους ράπερς της μπάντας, το έχει εκφράσει ξεκάθαρα σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «The Guardian»:

«Οι Kneecap γεννήθηκαν από την ανάγκη να εκπροσωπηθεί αυτή η ταυτότητα. Ήμασταν μέρος αυτής της περίεργης πρώτης γενιάς νέων σε αστικό περιβάλλον στο Μπέλφαστ, που μιλούσαν πραγματικά ιρλανδικά μεταξύ τους κοινωνικά… Μοιραζόμασταν τις λέξεις, την κουλτούρα της νεολαίας, παίρναμε ψυχαγωγικά ναρκωτικά… και όλα αυτά ενώθηκαν μαζί».

Η ανάμειξη της ιρλανδικής και της αγγλικής γλώσσας στους στίχους τους είναι επίσης συνειδητή πολιτική πράξη.

Η ιρλανδική γλώσσα, καταπιεσμένη για δεκαετίες και συχνά απαγορευμένη στη δημόσια σφαίρα, παραμένει για πολλούς Ιρλανδούς σύμβολο εθνικής ταυτότητας και αντίστασης στον βρετανικό έλεγχο.

Στην επίσημη ιστοσελίδα της μπάντας αναφέρεται ότι:

«Συνδυάζοντας τα ιρλανδικά με τα αγγλικά, τη σάτιρα με κοινωνικά συνειδητούς στίχους και την πραγματικότητα με τον παραλογισμό, η φωνή τους έρχεται ουρλιάζοντας από τις πολύ συχνά υποβαθμισμένες περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας, μιλώντας σε μια γλώσσα που πολύ συχνά αγνοείται, και δημιουργεί ένα κατάλληλα ηλεκτρισμένο υλικό».

Εκτός από υπέρμαχοι των δικαιωμάτων της ιρλανδικής γλώσσας, της εργατικής τάξης, της ιρλανδικής δημοκρατικής παράδοσης και πολέμιοι του βρετανικού κατεστημένου, δηλώνουν κσι την ξεκάθαρη υποστήριξή τους στην Παλαιστίνη.

Πρόσφατα, μπήκαν στο στόχαστρο της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά από δημόσιες τοποθετήσεις τους που χαρακτηρίστηκαν από ορισμένα ΜΜΕ και πολιτικά πρόσωπα ως «προκλητικές» και «ακραίες».

Λίγους μήνες νωρίτερα, τον Απρίλιο του 2025, στο φεστιβάλ Coachella στην Καλιφόρνια, οι Kneecap προέβαλαν στις οθόνες της σκηνής μηνύματα όπως:

«Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία εναντίον του παλαιστινιακού λαού»

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξοπλίζει και χρηματοδοτεί το Ισραήλ»,

«Fuck Israel. Free Palestine».

Κατά τη διάρκεια του live, το κοινό ενώθηκε με το συγκρότημα φωνάζοντας «Free, free Palestine», ενώ ο Mo Chara φώναξε στο μικρόφωνο:

«Οι Ιρλανδοί εκδιώχθηκαν από τους Βρετανούς, αλλά τουλάχιστον δεν μας βομβάρδισαν από τον ουρανό. Οι Παλαιστίνιοι δεν έχουν πουθενά να πάνε».

Η εμφάνισή τους δεν μεταδόθηκε ζωντανά από τους διοργανωτές του φεστιβάλ, ενώ ακολούθησαν επικρίσεις εναντίον τους περί αντισημιτισμού και χαρακτηρισμοί όπως «συμπαθούντες την τρομοκρατία» («terrorist sympathisers»).

Η βρετανίδα τηλεπερσόνα και παραγωγός, Sharon Osbourne, σύζυγος του Ozzy Osbourne, κάλεσε, μάλιστα, τις αμερικανικές αρχές να ακυρώσουν τις θεωρήσεις (βίζες) του συγκροτήματος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «The Guardian» της 28ης Απριλίου 2025, η αντιτρομοκρατική υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου εξετάζει υλικό από προηγούμενες συναυλίες τους.

Σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε από live του 2023, φέρεται να ακούγεται μέλος του συγκροτήματος να φωνάζει:

«Ο μόνος καλός Συντηρητικός είναι ένας νεκρός Συντηρητικός. Σκότωσε τον τοπικό σου βουλευτή», συνεχίζοντας με συνθήματα όπως «Up Hamas, up Hezbollah».

Οι δύο οργανώσεις είναι απαγορευμένες στο Ηνωμένο Βασίλειο ως τρομοκρατικές και η δημόσια στήριξή τους θεωρείται ποινικό αδίκημα.

Οι Kneecap, σε επίσημη ανακοίνωση τους, δήλωσαν ότι δεν υποστηρίζουν τη βία και ότι δεν τάσσονται υπέρ της Χαμάς ή της Χεζμπολάχ, υποστηρίζοντας ότι το βίντεο ήταν απομονωμένο από το σατιρικό του πλαίσιο, ενώ κλείνοντας, εξέφρασαν συλλυπητήρια στις οικογένειες των δολοφονημένων βρετανών βουλευτών Τζο Κοξ και Σερ Ντέιβιντ Άμες.

KNEECAP STATEMENT:

They want you to believe words are more harmful than genocide.

Establishment divs, desperate to silence us, have combed through hundreds of hours of footage and interviews, extracting a handful of words from months or years ago to manufacture moral… pic.twitter.com/qZht5532Zf

— KNEECAP (@KNEECAPCEOL) April 28, 2025