Χρειάστηκαν μόνο μερικές «ουσιαστικές συζητήσεις με τον Jimmy Kimmel και μόλις έξι μέρες, προκειμένου το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC, το οποίο ανήκει στην Disney, να υπαναχωρήσει στην απόφασή του και να επαναφέρει στη συχνότητά του, τη δημοφιλή και βραβευμένη (με τρία βραβεία Έμμυ) εκπομπή πολιτικής σάτιρας του Τζίμι Κίμελ, η οποία επανεμφανίστηκε χθες το βράδυ. Την περασμένη Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου, η εκπομπή “The Jimmy Kimmel Live!”, «κόπηκε» ξαφνικά, εξαιτίας σχολίων του Κίμελ για τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ, του ακροδεξιού ινφλουένσερ και ήρωα του κινήματος MAGA που υποστηρίζει τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Οργή κατά της λογοκρισίας

Ούτε το ABC ούτε η Disney περίμεναν ότι η απόφασή τους θα προκαλούσε πάνδημη οργή, καταγγελίες για λογοκρισία αλλά και μποϋκοτάζ των τηλεθεατών/καταναλωτών. Τουλάχιστον πέντε συνδικάτα της βιομηχανίας του θεάματος, τα οποία εκπροσωπούν περισσότερους από 400.000 εργαζόμενους, τοποθετήθηκαν δημόσια εναντίον της απόφασης ενώ το σωματείο των αμερικανών σεναριογράφων κατηγόρησε τη Disney για «δειλία». Κινηματογραφικοί αστέρες πρώτου μεγέθους όπως ο Τομ Χανκς, η Μέριλ Στριπ, ο Ρόμπερτ ντε Νίρο, κατήγγειλαν «απειλές της κυβέρνησης εναντίον της ελευθερίας του λόγου». Οι συνάδελφοι του Κίμελ, στις σατιρικές εκπομπές της βραδινής ζώνης, όπως ο Στίβεν Κολμπέρ, ο Τζίμι Φάλον, ο Σεθ Μάγερς και ο Τζον Όλιβερ, εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους και επιτέθηκαν στη Disney και το ABC με αιχμηρό χιούμορ.

Φίλια πυρά κατά της Disney

Αναβρασμός επικράτησε και εντός της Disney. Ο Ντέιμον Λίντελοφ, δημιουργός της σειράς Lost του ABC, προειδοποίησε ότι αν δεν επανέλθει η εκπομπή του Κίμελ, δεν θα μπορούσε «να συνεχίσει να εργάζεται για την εταιρεία, με τη συνείδησή του καθαρή». Ακόμη και ο Τεντ Κρουζ, ρεπουμπλικανός γερουσιαστής της Φλόριντα, ο οποίος δεν φημίζεται για το ελεύθερο πνεύμα του, εξέφρασε ανησυχία, λέγοντας ότι ο Μπρένταν Καρ, επικεφαλής της ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) που ζήτησε το κόψιμο της εκπομπής και απείλησε να ανακαλέσει άδειες σταθμών του ABC, μιλούσε «σαν μαφιόζος». Ο Κρουζ χαρακτήρισε τις απειλές του Καρ για αντίποινα εις βάρος αμερικανικών μέσων ενημέρωσης εξαιρετικά επικίνδυνες.

Απώλειες για την Disney

Όπως όμως θύμισε στον Guardian ο Ρόμπερτ Ράικ, πρώην υπουργός Εργασίας των ΗΠΑ, επί προεδρίας του Δημοκρατικού Μπιλ Κλίντον, και ομότιμος καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο πανεπιστήμιο στου Μπέρκλεϊ στην Καλιφόρνια, μόλις ανακοινώθηκε η παύση της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ, η μετοχή της Disney έπεσε κατά 3,5% ενώ οι συνολικές απώλειες της αξίας των μετοχών της έφτασαν τα τέσσερα δισεκατομμύρια δολάρια. Οι επενδυτές έλαβαν το μήνυμα. Οι καταναλωτές εξοργίστηκαν, κάτι που σήμαινε ότι θα αγόραζαν λιγότερα προϊόντα και υπηρεσίες της Disney, γεγονός που με τη σειρά του, σήμαινε χαμηλότερα κέρδη.

«Εμείς, οι καταναλωτές, έχουμε τεράστια δύναμη. Όπως κάθε άλλη μεγάλη εταιρεία, η Disney εξαρτάται από εμάς. Ακόμη κι αν δεν μπορούμε να βασιστούμε στους εκλεγμένους πολιτικούς μας για να υπερασπιστούν το πρώτο άρθρο του αμερικανικού συντάγματος, περί προστασίας της ελευθερίας του λόγου, μπορούμε να βασιστούμε στους εαυτούς μας. Όταν η οργή μας μεταφράζεται σε αποχή από την κατανάλωση, ακόμη και ένας κολοσσός όπως η Disney αναγκάζεται να ακούσει -και να αντιδράσει.», σημείωσε ο Ράικ.

Γιατί είναι σημαντική η επιστροφή του Τζίμι Κίμελ

Η επιστροφή του Κίμελ αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία επειδή η Αμερική έχει ήδη εισέλθει σε προεκλογική περίοδο ενόψει των ενδιαμέσων εκλογών για το Κογκρέσο, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 3 Νοεμβρίου 2026. Οι βραδινές εκπομπές πολιτικής σάτιρας έχουν τη δύναμη να ενισχύουν πολιτικά αφηγήματα, και να διαμορφώνουν την αντίληψη νεότερων ή λιγότερο πολιτικοποιημένων ψηφοφόρων για τους υποψήφιους.

Αν μάλιστα η επιστροφή μιας τέτοιας εκπομπής σημειωθεί μετά από μια περίοδο παύσης, τότε η πολιτική της σημασία είναι ακόμη μεγαλύτερη. Το 2023, εξαιτίας της πολύμηνης απεργίας των σεναριογράφων, δεν προβάλλονταν εκπομπές πολιτικής σάτιρας τις οποίες μπορούσε να τροφοδοτήσει η πολιτική επικαιρότητα. Και η έλλειψή τους είχε γίνει αισθητή.

Η επαναφορά τέτοιων εκπομπών σημαίνει ότι μπορούν να σατιρίζουν και να ασκούν πιέσεις στους πολιτικούς σε πραγματικό χρόνο ενώ τα γεγονότα τρέχουν. Επιπλέον, η πολιτική σάτιρα όπως του Τζίμι Κίμελ, λειτουργεί ως αντίβαρο στο κυβερνητικό αφήγημα, σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει αποκάλυπτα να πνίξει κάθε φωνή που ασκεί κριτική στην πολιτική της.