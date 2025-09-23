Jimmy Kimmel: Η μεγάλη επιστροφή μετά την αναστολή – Τι θα πει στον πρώτο μονόλογο

Η αναστολή του «Jimmy Kimmel Live» αποτέλεσε σημείο καμπής για την αμερικανική τηλεόραση και την πολιτική σάτιρα.
Σε μια περίοδο βαθιάς πόλωσης, η αναστολή μιας εκπομπής που έχει γράψει ιστορία τα τελευταία 20 χρόνια, άνοιξε ένα μεγάλο debate για το ποιος ορίζει τα όρια της δημόσιας συζήτησης και ποιος τελικά κερδίζει ή χάνει από τέτοιες κινήσεις.
Απόψε, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, ο Kimmel επιστρέφει και όλοι αναρωτιούνται: θα κάνει πίσω ή θα συνεχίσει να είναι η φωνή που αντιτάσσεται στο συντηρητικό μπλοκ;
An hour before ABC announced that “#JimmyKimmel Live!” would return Tuesday, politicians and Hollywood guild leaders rallied outside the show’s studio urging Disney to bring it back.— Variety (@Variety) September 22, 2025
Η αναστολή της εκπομπής ήρθε μετά τον οξύ μονόλογο του Kimmel για τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ, ιδρυτή του Turning Point USA, και την αντίδραση της κυβέρνησης Trump. Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών, μέσω του προέδρου Μπρένταν Καρ, μίλησε για «πολύ σοβαρό ζήτημα» για τη Disney, ενώ ο ίδιος ο Donald Trump χαιρέτισε την απόφαση του ABC, χαρακτηρίζοντάς την «υπέροχη είδηση για την Αμερική».