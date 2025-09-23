Jimmy Kimmel: Η μεγάλη επιστροφή μετά την αναστολή – Τι θα πει στον πρώτο μονόλογο

Η προσωρινή αναστολή πυροδότησε μια πρωτοφανή συσπείρωση στον χώρο της late-night τηλεόρασης. Ο Στίβεν Κολμπέρ έκανε λόγο για «κατάφωρη λογοκρισία», ενώ ο Τζον Στιούαρτ τόνισε ότι πρόκειται για «πρωτοφανή συγκέντρωση εξουσίας και εκφοβισμό». Οι αντιδράσεις δεν περιορίστηκαν στους τηλεοπτικούς κύκλους: κυβερνητικοί αξιωματούχοι, καλλιτέχνες και θεσμικές προσωπικότητες εξέφρασαν τη στήριξή τους στον παρουσιαστή.

Η Disney, σε ανακοίνωσή της, υποστήριξε ότι η απόφαση της αναστολής ελήφθη για να αποφευχθεί η όξυνση μιας ήδη τεταμένης κατάστασης, αλλά και ότι μετά από συζητήσεις με τον παρουσιαστή αποφάσισε την επιστροφή του.

Το ερώτημα ωστόσο παραμένει: ποιες ήταν οι «ουσιαστικές συζητήσεις» και σε τι βαθμό θα επηρεάσουν το περιεχόμενο του «Jimmy Kimmel Live» στο μέλλον;

Την ίδια στιγμή, το Turning Point USA συνεχίζει να πιέζει τους τοπικούς σταθμούς ABC να μην αναμεταδώσουν την εκπομπή. Ο εκπρόσωπος του οργανισμού, Άντριου Κόλβετ, χαρακτήρισε την επιστροφή «λάθος» και προειδοποίησε ότι ιδιοκτήτες δικτύων όπως η Nexstar και η Sinclair «δεν είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν». Αυτό δείχνει ότι η μάχη γύρω από τον Kimmel δεν είναι μόνο τηλεοπτική, αλλά βαθιά πολιτική και ιδεολογική.

Η σιωπή του ίδιου του παρουσιαστή όλο αυτό το διάστημα έχει εντείνει την αγωνία. Θα απολογηθεί για τα σχόλιά του, όπως περιμένουν οι επικριτές του; Ή θα χρησιμοποιήσει το πρώτο του comeback για να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του ως ένας από τους πιο αιχμηρούς επικριτές του Trump;

Η επιστροφή του Jimmy Kimmel δεν είναι απλώς τηλεοπτικό γεγονός – είναι πολιτική πράξη.

Στον αέρα δεν θα κριθεί μόνο η ικανότητά του να ισορροπήσει ανάμεσα στο χιούμορ και την πολιτική κριτική, αλλά και το κατά πόσο η αμερικανική τηλεόραση παραμένει πεδίο ελεύθερης έκφρασης.

Είτε ζητήσει συγγνώμη είτε σηκώσει το γάντι, ένα είναι βέβαιο: η αποψινή εκπομπή θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της late-night σάτιρας στις ΗΠΑ.