Jimmy Kimmel: Η μεγάλη επιστροφή μετά την αναστολή – Τι θα πει στον πρώτο μονόλογο

Μετά από μία εβδομάδα σιωπής και έντονων αντιδράσεων, ο Jimmy Kimmel επιστρέφει απόψε στο πλατό του «Jimmy Kimmel Live». Η απόφαση της Disney να επαναφέρει την εκπομπή του, ύστερα από «ουσιαστικές συζητήσεις», έχει προκαλέσει νέο κύμα συζητήσεων γύρω από την ελευθερία του λόγου, τα όρια της σάτιρας και την πολιτική επιρροή στα αμερικανικά media.

Η αναστολή του «Jimmy Kimmel Live» αποτέλεσε σημείο καμπής για την αμερικανική τηλεόραση και την πολιτική σάτιρα.

Σε μια περίοδο βαθιάς πόλωσης, η αναστολή μιας εκπομπής που έχει γράψει ιστορία τα τελευταία 20 χρόνια, άνοιξε ένα μεγάλο debate για το ποιος ορίζει τα όρια της δημόσιας συζήτησης και ποιος τελικά κερδίζει ή χάνει από τέτοιες κινήσεις.

Απόψε, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, ο Kimmel επιστρέφει και όλοι αναρωτιούνται: θα κάνει πίσω ή θα συνεχίσει να είναι η φωνή που αντιτάσσεται στο συντηρητικό μπλοκ;

Η αναστολή της εκπομπής ήρθε μετά τον οξύ μονόλογο του Kimmel για τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ, ιδρυτή του Turning Point USA, και την αντίδραση της κυβέρνησης Trump. Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών, μέσω του προέδρου Μπρένταν Καρ, μίλησε για «πολύ σοβαρό ζήτημα» για τη Disney, ενώ ο ίδιος ο Donald Trump χαιρέτισε την απόφαση του ABC, χαρακτηρίζοντάς την «υπέροχη είδηση για την Αμερική».

Η προσωρινή αναστολή πυροδότησε μια πρωτοφανή συσπείρωση στον χώρο της late-night τηλεόρασης. Ο Στίβεν Κολμπέρ έκανε λόγο για «κατάφωρη λογοκρισία», ενώ ο Τζον Στιούαρτ τόνισε ότι πρόκειται για «πρωτοφανή συγκέντρωση εξουσίας και εκφοβισμό». Οι αντιδράσεις δεν περιορίστηκαν στους τηλεοπτικούς κύκλους: κυβερνητικοί αξιωματούχοι, καλλιτέχνες και θεσμικές προσωπικότητες εξέφρασαν τη στήριξή τους στον παρουσιαστή.

Η Disney, σε ανακοίνωσή της, υποστήριξε ότι η απόφαση της αναστολής ελήφθη για να αποφευχθεί η όξυνση μιας ήδη τεταμένης κατάστασης, αλλά και ότι μετά από συζητήσεις με τον παρουσιαστή αποφάσισε την επιστροφή του.

Το ερώτημα ωστόσο παραμένει: ποιες ήταν οι «ουσιαστικές συζητήσεις» και σε τι βαθμό θα επηρεάσουν το περιεχόμενο του «Jimmy Kimmel Live» στο μέλλον;
Την ίδια στιγμή, το Turning Point USA συνεχίζει να πιέζει τους τοπικούς σταθμούς ABC να μην αναμεταδώσουν την εκπομπή. Ο εκπρόσωπος του οργανισμού, Άντριου Κόλβετ, χαρακτήρισε την επιστροφή «λάθος» και προειδοποίησε ότι ιδιοκτήτες δικτύων όπως η Nexstar και η Sinclair «δεν είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν». Αυτό δείχνει ότι η μάχη γύρω από τον Kimmel δεν είναι μόνο τηλεοπτική, αλλά βαθιά πολιτική και ιδεολογική.

Η σιωπή του ίδιου του παρουσιαστή όλο αυτό το διάστημα έχει εντείνει την αγωνία. Θα απολογηθεί για τα σχόλιά του, όπως περιμένουν οι επικριτές του; Ή θα χρησιμοποιήσει το πρώτο του comeback για να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του ως ένας από τους πιο αιχμηρούς επικριτές του Trump;

Η επιστροφή του Jimmy Kimmel δεν είναι απλώς τηλεοπτικό γεγονός – είναι πολιτική πράξη.

Στον αέρα δεν θα κριθεί μόνο η ικανότητά του να ισορροπήσει ανάμεσα στο χιούμορ και την πολιτική κριτική, αλλά και το κατά πόσο η αμερικανική τηλεόραση παραμένει πεδίο ελεύθερης έκφρασης.

Είτε ζητήσει συγγνώμη είτε σηκώσει το γάντι, ένα είναι βέβαιο: η αποψινή εκπομπή θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της late-night σάτιρας στις ΗΠΑ.

«Δεν αναγνωρίζω πια την Αμερική»- Η σκληρή αλήθεια της Angelina Jolie μετά την αναστολή της εκπομπής του Jimmy Kimmel

