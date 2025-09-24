Η Τουρκία υπέγραψε 20ετή συμφωνία με την εταιρεία Mercuria για την αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιέζει την Ευρώπη να σταματήσει τις ρωσικές αγορές ενέργειας.

Η συμφωνία έρχεται πριν από τη συνάντηση του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν με τον Τραμπ την Πέμπτη.

Τι θα γίνει με τις προμήθειες από Ρωσία;

Η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής εισαγωγών φυσικού αερίου της Τουρκίας, αν και η Άγκυρα έχει διαφοροποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Η νέα συμφωνία είναι μία από τις πολλές που έκλεισαν αυτόν τον μήνα πριν από τη λήξη, φέτος, των συμφωνιών εισαγωγής φυσικού αερίου αξίας τουλάχιστον 16 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων με τη Ρωσία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να απαγορεύσει τις εισαγωγές ρωσικού LNG στην Ένωση μέχρι το τέλος του 2026, στο πλαίσιο του τελευταίου πακέτου κυρώσεων κατά της Μόσχας, καθώς ο Τραμπ την πιέζει να διαδραματίσει πιο ισχυρό ρόλο στη συμβολή στον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η Τουρκία δεν έχει ακόμη συμφωνήσει σε νέες συμφωνίες προμήθειας με τη Ρωσία. Η Ρωσία προμήθευσε το 40% των εισαγωγών φυσικού αερίου της Τουρκίας, ύψους 52 bcm, πέρυσι. Οι ΗΠΑ ήταν ο πέμπτος μεγαλύτερος προμηθευτής της Τουρκίας, ελαφρώς πίσω από την Αλγερία, παρέχοντας το 10% των εισαγωγών φυσικού αερίου.

Θέλουν να αυξήσουν τον όγκο των εμπορικών συναλλαγών με τις ΗΠΑ

Η κρατική ενεργειακή εταιρεία BOTAS υπέγραψε τη συμφωνία στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ερντογάν, συμφωνώντας την ετήσια προμήθεια 4 bcm LNG στην Τουρκία από το 2026, με συνολική προβλεπόμενη προμήθεια περίπου 70 bcm.

Οι προμήθειες θα προέρχονται από τερματικούς σταθμούς φόρτωσης στις ΗΠΑ και εγκαταστάσεις επαναεριοποίησης στην Τουρκία, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική.

«Αυτή η συμφωνία θα συμβάλει σημαντικά στον στόχο της αύξησης του όγκου των εμπορικών συναλλαγών με τις ΗΠΑ στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια», ανέφερε ο Μπαϊρακτάρ, προσθέτοντας ότι η συμφωνία στοχεύει στην ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού και στη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών της Τουρκίας.

Κι άλλες συμφωνίες από την BOTAS

Η BOTAS υπέγραψε επίσης μια μακροπρόθεσμη προκαταρκτική συμφωνία για LNG με την Woodside Energy, τον κορυφαίο παραγωγό φυσικού αερίου της Αυστραλίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Ενέργειας.

Η συμφωνία αυτή προβλέπει την προμήθεια περίπου 5,8 bcm LNG στην BOTAS για εννέα χρόνια, ξεκινώντας από το 2030, κυρίως από το έργο LNG της Woodside στη Λουιζιάνα. Η BOTAS είναι υπεύθυνη για τις υποδομές πετρελαίου και φυσικού αερίου και το εμπόριο φυσικού αερίου της Τουρκίας. Η Mercuria είναι ένας από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς και εμπορευματικούς ομίλους στον κόσμο.

Οι ενεργειακές συμφωνίες έρχονται καθώς η Τουρκία κινείται για τη βελτίωση των δεσμών της με την Ουάσινγκτον. Τη Δευτέρα, η Άγκυρα δήλωσε ότι άρει τους δασμούς αντιποίνων που είχαν επιβληθεί το 2018 σε μια σειρά από εισαγωγές από τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των επιβατικών αυτοκινήτων και των φρούτων. Η απόφαση θεωρήθηκε ως χειρονομία καλής θέλησης ενόψει της συνάντησης του Ερντογάν με τον Τραμπ.