Στο Mega και την Μεγάλη Εικόνα με τη Λυμπεράκη φιλοξενήθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μίλησε για όλα τα θέματα που υπάρχουν στο προσκήνιο της πολιτική επικαιρότητας.

Η κα Κωνσταντοπούλου ρωτήθηκε αρχικά για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ τονίζοντας ότι θα κάνει τα πάντα για να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση. «Την αλήθεια θα την μάθουμε, αλλά όχι μόνο από την εξεταστική επιτροπή» ανέφερε αρχικά η κ. Κωνσταντοπούλου. Έπειτα επισήμανε: «Κατέθεσα επίκαιρη ερώτηση στον κ. Μυλωνάκη, ο οποίος φαίνεται ότι εμπλέκεται, ως το δεξί χέρι του πρωθυπουργού, σε όλες τις κρίσιμες στιγμές και σε όλα τα μείζονα ζητήματα που αφορούν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Απαντώντας σε ερώτηση για το γεγονός ότι ο κ. Μυλωνάκης διαψεύδει την εμπλοκή του απάντησε: «Όχι πολύ πειστικά και δεν έχει καλούς δικηγόρους μάλλον γιατί τον οδηγούν κατευθείαν στην αυτοπαγίδευση. Πρώτα απ’ όλα εμπεδωθεί ότι ο κ. Μυλωνάκης καλούσε βουλευτές, τους προειδοποιούσε ότι έχουν καταστεί αντικείμενο παρακολούθησης οι συνομιλίες τους. Τους έλεγε και ποιος αριθμός τους παρακολουθείται από την ευρωπαϊκή εισαγγελία».

Επανερχόμενη στην επερώτηση που κατέθεσε είπε: «Ο κ. Μυλωνάκης είχε μια χρυσή ευκαιρία να προσπαθήσει τουλάχιστον να ελαφρύνει τη θέση του. Αντί να κάνει αυτό, επιβάρυνε τη θέση του στον μέγιστο βαθμό συνομολογώντας ότι αποκρύπτει ακόμα και σήμερα κρίσιμο έγγραφο που έχει στα χέρια του που συντάχθηκε ειδικά για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, του παραδόθηκε με την ιδιότητά του, δηλαδή του δεξιού χεριού του κ. Μητσοτάκη».

Η Κωνσταντοπούλου προανήγγειλε θεσμικές πρωτοβουλίες

Σε ερώτηση σχετικά με το τι θα μπορούσε να κάνει η Πλεύση Ελευθερίας επεσήμανε: «Έχουμε πολλά κοινοβουλευτικά και νομικά όπλα». Μπαίνοντας σε περισσότερες λεπτομέρειες επεσήμανε: «Εμείς θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες θεσμικές. Έχουμε καλέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης να το συμπλεύσουν. Θα προσφύγουμε στη δικαιοσύνη»

Μιλώντας για την Εξεταστική Επιτροπή είπε: «Η Νέα Δημοκρατία έχει αρνηθεί να έρθει ο κ. Μητσοτάκης, που θα έπρεπε να είναι ο πρώτος μάρτυρας. Ένας πρωθυπουργός που λέει ότι τα βάζει με το βαθύ κράτος. Γιατί θα τρελαθούμε κιόλας. Τα βάζει ο Μητσοτάκης με το βαθύ κράτος»

«Ο κόσμος δεν ξεχνά το αίτημα για δικαιοσύνη στο έγκλημα των Τεμπών»

«Είδαμε και αυτούς που έχουν ολοκληρωμένο πρόγραμμα που μας έφεραν» σχολίασε αρχικά. Στη συνέχεια επανέλαβε ότι σύντομα θα γίνει η παρουσίαση του προγράμματος του κόμματος. «Αρχές Νοεμβρίου θα παρουσιάσουμε το πλήρες κυβερνητικό πρόγραμμα το οποίο θα θέσουμε στη διάθεση της κοινωνίας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιπρόσθετα, σε ερώτηση σχετικά με τον χαρακτηρισμό της Πλεύσης Ελευθερίας ως το «κόμμα των Τεμπών» η κα Κωνσταντοπούλου απάντησε: «Κάποιοι χαίρονται νομίζοντας ότι ο κόσμος έχει σταματήσει να διεκδικεί δικαιοσύνη για το έγκλημα των Ταμπών. Ο κόσμος δεν ξεχνά το αίτημα για δικαιοσύνη».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της επισήμανε: «Η Πλεύση Ελευθερίας είναι σε άμεση σύνδεση με την κοινωνία. Δεν πήγαμε ποτέ ούτε να καπελώσουμε τον κόσμο, ούτε φυσικά να χρωματοποιήσουμε τις κινητοποιήσεις που ήταν ολόκληρης της κοινωνίας. Ούτε προσδιοριζόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Η σχέση με τους πολίτες μας δίνει δύναμη και αισιοδοξία».

«Ενοχλεί ότι υπερασπίζομαι τις οικογένειες των Τεμπών»

Η κα Κωνσταντοπούλου κλήθηκε να απαντήσει και σε όσους την κατηγορούν για τις υποθέσεις που έχει αναλάβει. «Οι υποθέσεις που έχω αναλάβει ξέρω γιατί τις έχω αναλάβει και μπορώ να υπερασπιστώ με όλους τους τρόπους αυτό που κάνω. Την υπεράσπιση των ανθρώπων απέναντι στην αδικία» είπε αρχικά.

Στη συνέχει επεσήμανε: «Ο κατηγορούμενος είναι πάντα κατηγορούμενος και έχει δικαίωμα στην υπεράσπιση. Η δική μου πορεία είναι γεμάτη από υπεράσπιση ανθρώπων που μάχονται για το περιβάλλον, για ανθρώπινα δικαιώματα. Έχω υπερασπιστεί γυναίκες που έχουν κακοποιηθεί, που έχουν βιαστεί, που έχουν τα παιδιά τους κακοποιηθεί και έχουμε βρει απέναντί μας εξουσίες αδυσώπητες».

Κλείνοντας η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε: «Αυτό που κάνω ξέρω ότι ενοχλεί. Όπως ενοχλεί ότι υπερασπίζομαι τις οικογένειες του εγκλήματος των Τεμπών».