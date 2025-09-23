Στον πρόεδρο της Εξεταστικής που έχει αναλάβει τη διερεύνηση της λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ από συστάσεώς του, μετά την αποκάλυψη του δαιδαλώδους σκανδάλου των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων, απευθύνθηκαν οι Βασίλης Κόκκαλης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Κώστας Μπάρκας.

Οι τρεις εκπρόσωποι της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ στην εν λόγω επιτροπή της Βουλής κατέθεσαν δύο συγκεκριμένα αιτήματα.

Πρώτον: το αίτημα για προσκόμιση από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ουσιωδών στοιχείων, που αφορούν στη δικονομική και ουσιαστική πορεία των δικογραφιών που έχουν σχηματισθεί και των ποινικών διώξεων για αδικήματα που σχετίζονται με το σύστημα πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων. Εάν, δηλαδή, έχουν μπει στο αρχείο ή προχώρησαν.

Δεύτερον: το αίτημα να περιέλθουν σε γνώση των μελών της Επιτροπής όλες οι τροποποιητικές δηλώσεις, οι οποίες έλαβαν χώρα από αγρότες στην Θεσσαλία, μετά την καταστροφική πλημμύρα (Οκτώβριος 2023) και κατόπιν να χορηγηθούν οι αντίστοιχες δηλώσεις ΟΣΔΕ των ίδιων αγροτών που είχαν γίνει σε κανονική περίοδο, πριν από τον «Ντάνιελ». Ζητούμενο σ’ αυτήν την περίπτωση η διασταύρωση των συγκεκριμένων στοιχείων.

Όπως δήλωσε στο περιστύλιο ο βουλευτής και τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, «πρόκειται για δύο αιτήματα ουσιαστικά, δύο αιτήματα τα οποία θα διαλευκάνουν την όλη υπόθεση. Ελπίζουμε και θέλουμε να τα αποδεχθεί η πλειοψηφία της Εξεταστικής Επιτροπής».