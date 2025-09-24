Ο Jimmy Kimmel επέστρεψε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην εκπομπή του μετά από πέντε ημέρες. Η αναστολή της εκπομπής ήρθε μετά τον οξύ μονόλογο του Kimmel για τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ, ιδρυτή του Turning Point USA, και την αντίδραση της κυβέρνησης Trump.

Φανερά συναισθηματικά φορτισμένος ο παρουσιαστής δέχτηκε το θερμό καλωσόρισμα των θεατών που βρίσκονταν στο στούντιο. Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες.

Jimmy Kimmel receives a standing ovation as he returns to Jimmy Kimmel Live! following a five-day suspension. His first line: “As I was saying before I was interrupted…” pic.twitter.com/D742QzaPKU — LateNighter (@latenightercom) September 24, 2025

«Ποτέ δεν ήταν πρόθεσή μου να υποτιμήσω τη δολοφονία ενός νεαρού άνδρα», είπε ο Kimmel, με τη φωνή του να σπάει από τη συγκίνηση. «Δεν νομίζω ότι υπάρχει τίποτα αστείο σε αυτό». Ο Kimmel είπε ότι ζήτησε συμπόνια για την οικογένεια του Kirk μετά τη δολοφονία και ότι το εννοούσε τότε και το εννοεί ακόμα και τώρα.

Δεν ήταν «πρόθεσή μου να κατηγορήσω κάποια συγκεκριμένη ομάδα για τις πράξεις του — ήταν προφανώς ένα βαθιά διαταραγμένο άτομο», είπε. «Αυτό ήταν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που ήθελα να πω, αλλά καταλαβαίνω ότι για μερικούς αυτό φάνηκε είτε ακατάλληλο είτε ασαφές, ή ίσως και τα δύο. Και για όσους πιστεύουν ότι έδειξα με το δάχτυλο, καταλαβαίνω γιατί είστε αναστατωμένοι. Αν η κατάσταση ήταν αντίστροφη, είναι πολύ πιθανό να ένιωθα το ίδιο».

Ο Kimmel ευχαρίστησε την Disney που τον υποδέχτηκε ξανά στον αέρα, αλλά σημείωσε ότι η απόφαση «τους θέτει άδικα σε κίνδυνο».

Η επίθεση του Kimmel στον Τραμπ

Στη συνέχεια επιτέθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ. «Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κατέστησε πολύ σαφές ότι θέλει να δει εμένα και τους εκατοντάδες ανθρώπους που εργάζονται εδώ να απολυθούμε από τις δουλειές μας. Ο ηγέτης μας χαίρεται που οι Αμερικανοί χάνουν τα μέσα διαβίωσής τους επειδή δεν μπορεί να δεχτεί ένα αστείο», είπε ο Kimmel.

«Κατάφερε να διώξει τον Colbert από το CBS, μετά έστρεψε την προσοχή του σε μένα και τώρα υποστηρίζει ανοιχτά το NBC να απολύσει τον Jimmy Fallon και τον Seth Meyers και τους εκατοντάδες Αμερικανούς που εργάζονται για τις εκπομπές τους και δεν βγάζουν εκατομμύρια δολάρια», πρόσθεσε. «Και ελπίζω ότι αν αυτό συμβεί, ή αν υπάρχει έστω και η παραμικρή ένδειξη ότι θα συμβεί, θα φωνάξετε 10 φορές πιο δυνατά από ό,τι φωνάξατε αυτή την εβδομάδα».

Ο Kimmel τόνισε επίσης τη σημασία της «ελεύθερης Τύπου», λέγοντας ότι είναι «τρελό που δεν δίνουμε προσοχή» στο πώς η κυβέρνηση προσπαθεί επίσης να ελέγξει τις ειδήσεις που μεταδίδονται.

Η αναφορά στην χήρα του Τσάρλι Κερκ

Ο Kimmel επαίνεσε την χήρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα, για το ότι συγχώρεσε τον φερόμενο ως δολοφόνο του αποθανόντος συζύγου της. Χαρακτήρισε την ενέργειά της «ως πράξη ευσπλαχνίας» από την οποία μπορούν να πάρουν παράδειγμα και άλλοι.

«Τον συγχώρεσε», είπε ο Kimmel με συγκίνηση στη φωνή του. «Αυτό είναι ένα παράδειγμα που πρέπει να ακολουθήσουμε».

«Αν πιστεύετε στα διδάγματα του Ιησού, όπως εγώ, αυτό ήταν. Αυτό είναι», πρόσθεσε. «Μια ανιδιοτελής πράξη ευσπλαχνίας. Συγχώρεση από μια πενθούσα χήρα. Με συγκίνησε βαθιά και ελπίζω να συγκινήσει και πολλούς άλλους. Και αν υπάρχει κάτι που πρέπει να πάρουμε από αυτή την τραγωδία για να προχωρήσουμε μπροστά, ελπίζω να είναι αυτό».