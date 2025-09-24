Μετά από μια επιτυχημένη σεζόν, όπου περισσότεροι από 3.200 μαθητές συμμετείχαν σε αγώνες 3×3 σε 14 πόλεις της χώρας, το πρόγραμμα 3×3 Schools powered by ΔΕΗ συνεχίζει δυναμικά το φθινόπωρο με νέους σταθμούς σε πέντε ακόμη πόλεις. Η ΔΕΗ ενώνει δυνάμεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) για τέταρτη συνεχή χρονιά δίνοντας την ευκαιρία σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου σε όλη την Ελλάδα να γνωρίσουν το Ολυμπιακό άθλημα 3×3.

Η αρχή θα γίνει στη Λάρισα στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου, ενώ τη σκυτάλη θα πάρει η Θήβα 1 και 2 Οκτωβρίου. Ακολουθεί η Έδεσσα στις 15 και 16 Οκτωβρίου, η Αγία Παρασκευή στις 21 και 22 Οκτωβρίου, ενώ το ταξίδι θα ολοκληρωθεί για φέτος στην Καλαμπάκα, στις 6 Νοεμβρίου.

Μέχρι σήμερα, η πρωτοβουλία της ΔΕΗ με την ΕΟΚ έχει ταξιδέψει σε 55 πόλεις, έχει φιλοξενήσει 3.003 ομάδες μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ περισσότεροι από 12.500 μαθητές έχουν ζήσει την εμπειρία μέσα και έξω από το γήπεδο. Η σταθερή υλοποίηση του προγράμματος αναδεικνύει τη διαχρονική επένδυση της ΔΕΗ στην ενίσχυση του σχολικού αθλητισμού και στην ενεργή συμμετοχή της νέας γενιάς σε δράσεις με εκπαιδευτικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Το πρόγραμμα 3×3 Schools powered by ΔΕΗ θα επιστρέψει το 2026 με νέους σταθμούς, που θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα, συνεχίζοντας να φέρνει ακόμη περισσότερα παιδιά κοντά στο άθλημα και στις αξίες του αθλητισμού.

3×3: από τις γειτονιές του κόσμου στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Το 3×3 αποτελεί το πιο διαδεδομένο ομαδικό «άθλημα του δρόμου» στον κόσμο και παίζεται με δύο αντίπαλες ομάδες των τριών παικτών, σε μία μπασκέτα, στο μισό γήπεδο. Νικήτρια είναι η ομάδα που προηγείται όταν συμπληρωθεί ένα δεκάλεπτο παιχνιδιού ή όποια φτάσει πρώτη στους 21 πόντους.

Παγκοσμίως, το 3×3 παιζόταν σε γήπεδα και γυμναστήρια όλου του κόσμου. Από τη δεκαετία του 1990 έχουν ξεκινήσει, κυρίως από τις ΗΠΑ, τουρνουά μπάσκετ 3×3 και η τυποποίηση των κανόνων του. Το 2010 εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε διεθνείς αγώνες στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στη Σιγκαπούρη. Σήμερα η FIBA διοργανώνει ένα ετήσιο 3×3 World Tour, Παγκόσμια και Ηπειρωτικά Κύπελλα. Ολυμπιακό άθλημα έγινε στους Ολυμπιακούς Αγώνες Τόκυο 2020, όπου το χρυσό μετάλλιο στους άνδρες κατέκτησε η Λετονία ενώ στις γυναίκες οι ΗΠΑ.

Η Ελλάδα έχει εθνικές ομάδες 3×3 ανδρών, γυναικών, U23 και U21. Το 3×3 ανεβαίνει συνεχώς όπως φαίνεται από την ανταπόκριση των αθλητών, των σωματείων, του ευρύτερου αθλητικού κοινού, όσο και από την άνοδο της χώρας και των εθνικών μας ομάδων στην κατάταξη της FIBΑ. Αυτό πιστοποιείται και από την πρόσφατη πρόκριση της Εθνική Ομάδας Γυναικών U23 στο Παγκόσμιο Κύπελλο 3×3.

Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΟΚ: www.basket.gr