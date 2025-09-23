Η συζήτηση για το βιβλίο της Κάμαλα Χάρις στην οποία περιγράφει όσα συνέβησαν κατά την προεκλογική περίοδο συνεχίζεται. Η υποψήφια των Δημοκρατικών σε συνέντευξη που παραχώρησε τόνισε ότι θεωρεί τον εαυτό της εν μέρει υπεύθυνο για την «απερισκεψία» που οδήγησε τον Τζο Μπάιντεν να επιδιώξει την επανεκλογή του.

Αναφερόμενη στο απόσπασμα από το νέο της βιβλίο, στο οποίο χαρακτηρίζει τους Δημοκρατικούς ως απερίσκεπτους που προχώρησαν με την υποψηφιότητα του Μπάιντεν, η Χάρις δήλωσε τη Δευτέρα στην Ρέιτσελ Μάντοου του MSNBC ότι δεν εξαιρεί τον εαυτό της από τις κατηγορίες.

«Όταν γράφω αυτό, είναι επειδή συνειδητοποιώ ότι έχω και είχα μια συγκεκριμένη ευθύνη που θα έπρεπε να είχα εκπληρώσει», είπε η Χάρις. «Και έτσι, όταν μιλάω για την απερισκεψία, όσο και για οτιδήποτε άλλο, μιλάω για τον εαυτό μου».

Η τοποθέτηση της Χάρις για τον Μπούτιτζετζ

Ήταν μία από τις πολλές στιγμές που περπατούσε σε τεντωμένο σκοινί κατά τη διάρκεια της σχεδόν ωριαίας συνέντευξής της με τη Μάντοου, στην οποία η Χάρις εξήγησε επίσης — και εν μέρει αναίρεσε — την αποκάλυψή της ότι αποφάσισε να μην επιλέξει τον Πιτ Μπούτιτζετζ ως υποψήφιο αντιπρόεδρο, επειδή θεώρησε ότι θα ήταν πολύ επικίνδυνο για αυτήν, μια μαύρη γυναίκα, να είναι υποψήφια μαζί με έναν ομοφυλόφιλο άνδρα.

«Δεν είχε να κάνει με προκατάληψη εκ μέρους μου. Αλλά είχαμε πολύ λίγο χρόνο και τα διακυβεύματα ήταν πολύ μεγάλα», είπε η Χάρις. «Πιστεύω ότι ο Πιτ είναι ένας εξαιρετικός δημόσιος λειτουργός. Και πιστεύω ότι η Αμερική είναι και θα ήταν έτοιμη για αυτό. Αλλά όταν έπρεπε να πάρω αυτή την απόφαση δύο εβδομάδες πριν… Ίσως ήμουν υπερβολικά προσεκτική. Αλλά αυτή ήταν η απόφαση που πήρα».

Η Χάρις αρνήθηκε να απαντήσει αν θα εξετάσει το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα το 2028, λέγοντας στη Μάντοου ότι «δεν είναι αυτό το επίκεντρο της προσοχής της αυτή τη στιγμή».

Στην συνέντευξη η Χάρις συχνά επέστρεφε σε πιο σίγουρο έδαφος, κατακρίνοντας τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο αποκάλεσε «τύραννο». Είχε επίσης σκληρά λόγια για τους ηγέτες των εταιρειών, τους οποίους καταδίκασε ως «ανίκανους» αντί να ενεργούν ως φρουροί του καπιταλισμού και της δημοκρατίας.

«Η δύναμη του λαού μίλησε για τον Κίμελ»

Η Χάρις χαιρέτισε την είδηση ότι ο παρουσιαστής της εκπομπής Τζίμι Κίμελ θα επιστρέψει στην τηλεόραση την Τρίτη, μετά την απομάκρυνσή του από την εκπομπή την περασμένη εβδομάδα λόγω των σχολίων που έκανε μετά το θάνατο του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

«Μιλάμε για τη δύναμη που έχει ο λαός και για το γεγονός ότι ο λαός το κατέστησε σαφές με τα πορτοφόλια του σε σχέση με την αναστολή του Τζίμι Κίμελ», είπε. «Είδαμε τη δύναμη του λαού τις τελευταίες ημέρες, και αυτό μίλησε από μόνο του, και οδήγησε σε μια απόφαση προς τη σωστή κατεύθυνση».

Η Μάντοου άνοιξε την εκπομπή της με απαγγελία μερικών από τις πιο αιχμηρές κριτικές που η Χάρις απηύθυνε σε συναδέλφους της Δημοκρατικούς στο βιβλίο της. Ανάμεσα σε αυτές και λακωνικές σημειώσεις της σχετικά με τη διαθεσιμότητα του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ. Αν και η Μάντοου δεν επέμεινε περαιτέρω στο θέμα, η Χάρις έθεσε ως θέμα τον μακροχρόνιο φίλο και αντίπαλό της.

«Αναφέρατε τον Γκάβιν νωρίτερα — παρεμπιπτόντως, ο Γκάβιν έχει υπέροχο χιούμορ», είπε η Χάρις. «Θα είναι μια χαρά».