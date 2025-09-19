Πολλές αποκαλύψεις σχετικά με όσα συνέβησαν στην περίοδο της προεκλογικής περιόδου στις ΗΠΑ φαίνεται ότι θα έχει το βιβλίο της Κάμαλα Χάρις. Η τέως αντιπρόεδρος των ΗΠΑ μεταξύ άλλων αποκαλύπτει το συμβάν που την εξόργισε ο Τζο Μπάιντεν.

Σύμφωνα με τον Guardian στο βιβλίο αναφέρει ότι ήταν «θυμωμένη και απογοητευμένη» μετά από ένα τηλεφώνημα που της έκανε ο Τζο Μπάιντεν λίγες ώρες πριν το debate με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η πρώην αντιπρόεδρος και υποψήφια των Δημοκρατικών περιγράφει το επεισόδιο με όλες τις λεπτομέρειες. Σύμφωνα με όσα διηγείται ο Μπάιντεν την κάλεσε για να της πει ότι δεν θα έχει την υποστήριξη κάποιον που θα στήριζαν εκείνον.

Όλα αυτά λίγες ώρες πριν το debate με τον Τραμπ. «Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί με κάλεσε. Γιατί το έκανε εκείνη τη στιγμή. Μου αποσπούσε την προσοχή με ανησυχίες για εχθρικούς μεσάζοντες στην μεγαλύτερη πόλη του πιο σημαντικού κράτους» γράφει μεταξύ άλλων.

Ο σύζυγός της, Νταγκ Εμχοφ, σύμφωνα με όσα αναφέρει «έβλεπε πόσο θυμωμένη και απογοητευμένη ήμουν. «Άσ’ το», μου είπε. Ήξερε ότι έπρεπε να αλλάξω την εστίασή μου. «Μην ανησυχείς για αυτόν. Έχεις να κάνεις με τον Τραμπ. Άσ’ το».

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας και μετά από αυτήν, η Χάρις απέφυγε να ασκήσει κριτική στον πρόεδρο με τον οποίο συνεργαζόταν και τον υπερασπίστηκε εν μέσω ερωτημάτων σχετικά με την πνευματική του οξύτητα.

Οι κόντρες της Χάρις με τον Μπάιντεν

Ωστόσο, στο βιβλίο «107 Days» αποκαλύπτει τις εντάσεις μεταξύ των δύο. Για παράδειγμα, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο ανέτρεψε την απόφαση σχετικά με την άμβλωση το 2022, «ο Τζο δυσκολεύτηκε να μιλήσει για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα με τρόπο που να ανταποκρίνεται στη σοβαρότητα της στιγμής».

Η Χάρις αναγνωρίζει ότι υπήρχε διαφορά μεταξύ της ικανότητας του Μπάιντεν να κυβερνά και να κάνει εκστρατεία. Ξεκαθαρίζει ότι είχε ανησυχίες για το δεύτερο. «Η φωνή του δεν ήταν πλέον δυνατή, τα λεκτικά του σφάλματα ήταν πιο συχνά», γράφει.

Στις 4 Ιουλίου, όταν ο Μπάιντεν αντιμετώπιζε αυξανόμενες εκκλήσεις να παραιτηθεί μετά την αδύναμη απόδοσή του στο debate, έλαβε χώρα μια αμήχανη συνάντηση. Η Χάρις τον αγκάλιασε και σημειώνει ότι «ένιωθε τόσο αδύναμος», ενώ ο Έμχοφ οδηγήθηκε μακριά για να δει την πρώτη κυρία της εποχής, Τζιλ Μπάιντεν.

H Χάρις αναφέρει: «Φαινόταν τεταμένη, ακόμα και θυμωμένη. “Τι συμβαίνει;” ρώτησε. “Μας υποστηρίζετε;” Φυσικά, απάντησε ο Νταγκ. Φυσικά και σας υποστηρίζουμε. “Εντάξει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να το ξέρουμε.”

«Όταν τον συνάντησα», συνεχίζει ο Χάρις, «ο Νταγκ είχε μια αυστηρή έκφραση. Ο Νταγκ είναι ψύχραιμος. Δεν θυμώνει εύκολα. Αλλά κατάλαβα ότι κάτι τον είχε επηρεάσει.

«Αργότερα, ξεσπάθωσε. «Σε κρύβουν για τέσσερα χρόνια, σου αναθέτουν αδύνατες, άθλιες δουλειές, δεν διορθώνουν τα πρακτικά όταν αυτές οι εργασίες παρουσιάζονται με λάθος τρόπο, δεν αντιδρούν ποτέ όταν σε επιτίθενται, δεν επαινούν ποτέ τα επιτεύγματά σου και τώρα, τελικά, θέλουν να βγεις εκεί έξω στο μπαλκόνι, να σταθείς δίπλα τους. Τώρα, επιτέλους, ξέρουν ότι είσαι πολύτιμος και σε χρειάζονται για να καθησυχάσουν τον αμερικανικό λαό.