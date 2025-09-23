Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ εξάρθρωσε κρυφό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που θα μπορούσε να παραλύσει τις τηλεπικοινωνίες στη Νέα Υόρκη, προκαλώντας χαμό στα δίκτυα και μπλοκάροντας κλήσεις, την ώρα που 150 ηγέτες από όλο τον κόσμο έφταναν στην πόλη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του BBC εντοπίστηκαν 300 διακομιστές και 100.000 κάρτες SIM, οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί για τηλεπικοινωνιακές επιθέσεις στην περιοχή που περιλαμβάνει τμήματα της Νέας Υόρκης, του Νιου Τζέρσεϊ και του Κονέκτικατ.

«Αυτό το δίκτυο είχε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσει τους πύργους κινητής τηλεφωνίας και ουσιαστικά να “κατεβάσει” το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας στη Νέα Υόρκη», δήλωσε ο ειδικός πράκτορας υπεύθυνος της έρευνας, Ματ ΜακΚουλ.

Τι βρέθηκε

Οι συσκευές εντοπίστηκαν σε απόσταση 56 χλμ. από τον ΟΗΕ και σύμφωνα με τον ΜακΚουλ το «καλά οργανωμένο και χρηματοδοτούμενο» σχέδιο εμπλέκει «κρατικούς φορείς και άτομα γνωστά στις ομοσπονδιακές αρχές».

Οι απροσδιόριστοι αυτοί κρατικοί φορείς έστελναν κρυπτογραφημένα μηνύματα σε οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα, καρτέλ και τρομοκρατικές οργανώσεις, πρόσθεσε.

Ο εξοπλισμός είχε τη δυνατότητα να στείλει μήνυμα σε ολόκληρο τον πληθυσμό των ΗΠΑ μέσα σε 12 λεπτά, σύμφωνα με τους αξιωματούχους. Μπορούσε επίσης να απενεργοποιήσει κεραίες κινητής τηλεφωνίας και να εξαπολύσει επιθέσεις που ενδεχομένως να μπλόκαραν τις επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης.

Οι συσκευές κατασχέθηκαν σε εγκαταλελειμμένα διαμερίσματα. Οι ερευνητές είπαν επίσης στο CBS News ότι βρήκαν 80 γραμμάρια κοκαΐνης, παράνομα όπλα, υπολογιστές και τηλέφωνα.