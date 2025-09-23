Ένα drone-καμικάζι σκότωσε τουλάχιστον οκτώ παιδιά και πολλούς ενήλικες, εξαπολύοντας επίθεση στο πάρτι γενεθλίων ενός φερόμενου αρχηγού συμμορίας στο Πορτ-ο-Πρενς, την πρωτεύουσα της Αϊτής, όπου εκείνος μοίραζε δώρα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το Haiti Libre ανέφερε σήμερα ότι στόχος της επίθεσης που έγινε το Σαββατοκύριακο στη συνοικία Σιμόν Πελέ ήταν ο Άλμπερτ Στίβενσον, γνωστότερος με το προσωνύμιο «Ντζούμα».

Περισσότεροι από 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ωστόσο δεν διευκρινίστηκε αν ο Στίβενσον ήταν μεταξύ των θυμάτων.

Η κυβέρνηση της Αϊτής άρχισε να χρησιμοποιεί μη επανδρωμένα αεροσκάφη με εκρηκτικά τον Μάρτιο, με τη στήριξη της Vectus Global, μιας ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας που ανήκει στον ιδρυτή της Blackwater Έρικ Πρινς, προκειμένου να καταπολεμήσει τις βίαιες, ένοπλες ομάδες που έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους μεγάλο μέρος της πρωτεύουσας και των γύρω περιοχών.

Ούτε η αστυνομία, ούτε η προεδρία, ούτε η Vectus Global ανταποκρίθηκαν στα αιτήματα για κάποιο σχόλιο. Το γραφείο του πρωθυπουργού ανέφερε μόνο ότι διεξάγεται έρευνα.

Μια ανάλυση του ινστιτούτου Insight Crime στα τέλη Ιουνίου διαπίστωσε ότι οι επιθέσεις με κυβερνητικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη άλλαξαν προσωρινά το τοπίο ασφαλείας, ωστόσο η νομιμότητα αυτών των επιχειρήσεων αμφισβητείται και οι αναφορές για θύματα μεταξύ των αμάχων αυξάνονταν.

Οι λεπτομέρειες αυτής της τελευταίας επιχείρησης στην πρωτεύουσα, όπου οι ηγέτες των συμμοριών ασκούν αυστηρό έλεγχο στις κοινότητες και οι αρχές σπάνια σχολιάζουν δημόσια τις επιθέσεις, άρχισαν να εμφανίζονται μόλις τώρα.

Η αποστολή του ΟΗΕ στην Αϊτή εκτιμά ότι τουλάχιστον 236 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 223 τραυματίστηκαν σε επιχειρήσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου του τρέχοντος έτους, εκ των οποίων οι έξι δεν ήταν μέλη συμμοριών.