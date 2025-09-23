Ανθρώπινος αλλά όχι πολιτικός είναι πλέον ο σύνδεσμος του Γαβριήλ Σακελλαρίδη με τον Αλέξη Τσίπρα όπως ο ίδιος αποκάλυψε στο Mega και την εκπομπή Buongiorno.

Εκτός από την πολιτική ο κ. Σακελλαρίδης αναφέρθηκε και στο πρόσφατο πρόβλημα της υγείας του όπως επίσης και στη γυναίκα του Ράνια Τζίμα.

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα είπε πως έχουν μιλήσει πρόσφατα με αφορμή την περιπέτεια της υγείας του και πως οι μεταξύ τους σχέση είναι δεδομένη. Διευκρίνισε ωστόσο ότι αναφέρεται στο προσωπικό και όχι στο πολιτικό επίπεδο.

Διακριτός ο Τσίπρας από την Αριστερά

«Μιλήσαμε με τον Τσίπρα μέσα στην περιπέτειά μου. Οι σχέσεις των ανθρώπων είναι δεδομένες αλλά η πολιτική είναι άλλο θέμα», είπε και εξήγησε πως περιμένει να δει πως θα τοποθετηθεί ο κ. Τσίπρας πολιτικά.

«Δε ξέρουμε αν και τι θα αποφασίσει» είπε ο κ. Σακελλαρίδης για τον Αλέξη Τσίπρα ενώ λέγοντας πως είναι απολύτως διακριτός από την Αριστερά.

«Δεν νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται ο τόπος απέναντι στον κ. Μητσοτάκη είναι μια πολιτική μέσων όρων» και συμπλήρωσε λέγοντας ότι η «λογική των μέσων όρων δεν αποδίδουν».

«Ο κόσμος δε χρειάζεται μια πολιτική σούπα απέναντι στον Κ.Μητσοτάκη».

«Χρειάζονται καθαρές θέσεις και καθαρή πολιτική για να μπορέσεις να αντιπαρατεθείς. Ο κόσμος δε χρειάζεται μια πολιτική σούπα απέναντι στον Κ.Μητσοτάκη. Είμαι πεπεισμένος ότι πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους», είπε μεταξύ άλλων.

«Πρέπει να λες τα πράγματα με το όνομά τους. Να λες την άποψή σου να μη βάζεις νερό στο κρασί σου», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στα όσα άκουσα από τον Αλέξη Τσίπρα στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης, είπε: «Ηθελα πιο ξεκάθαρες και πιο ριζοσπαστικές πολιτικές. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει αποφασίσει να τραβήξει μια διαχωριστική γραμμή από το δικό του πολιτικό παρελθόν. Δεν μπορώ να ακολουθήσω μια τέτοια πορεία».

«Η Αριστερά αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα»

Επίσης μιλώντας για την Αριστερά, είπε πως «σήμερα αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει μια απαξίωση. Ηρθε με την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και επιδεινώθηκε με την περίοδο Κασσελάκη με γεωμετρική πρόοδο. Δε σου λέω ότι φταίει μόνο ο Κασσελάκης. Ο Κασσελάκης είναι η κατάληξη μιας μεγάλης προηγούμενης πορείας».

«Ενιωσα ενόχληση στο στήθος, τρόμαξα πολύ»

Για την περιπέτεια που είχε με την υγεία του με αποτέλεσμα να χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για τοποθέτηση στεντ μίλησε ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, περιγράφοντας και τα συμπτώματα που είχε αλλά και την «καθοριστική», όπως είπε, παρέμβαση της συζύγου του, Ράνιας Τζίμα.

«Είναι μια φάση που συνειδητοποιείς ότι χτυπάνε καμπανάκια και πρέπει να τα ακούς. Εγώ είχα μια κατάχρηση, το τσιγάρο. Εδώ και 10 ημέρες δεν καπνίζω. Αν τρομάξεις λογικό είναι. Να με τσεκάρεις σε έναν χρόνο ότι θα συνεχίσω να μην καπνίζω, οι πρώτες ημέρες είναι εύκολο να το κάνεις» είπε αρχικά στο MEGA.

«Νομίζω δε θα ξανακαπνίσω»

«Νομίζω ότι δεν θα ξανακαπνίσω. Πολλές φορές νομίζεις ότι είσαι και λίγο άθικτος από τέτοια ζητήματα και δεν περνάει από το μυαλό σου, λες έχω καιρό, είμαι νέος και προσέχω σε άλλα, αλλά δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Έχει σημασία να κάνουμε τις εξετάσεις και να ακούμε τον οργανισμό μας» συμπλήρωσε.

Περιγράφοντας τι συνέβη και τον οδήγησε στο νοσοκομείο, ο κ. Σακελλαρίδης είπε «ένιωσα έναν πόνο, όχι κάτι ακραίο που θα πεις παίρνω το 166. Δεν ήταν κάτι γνώριμο αλλά θα μπορούσε να πεις ότι ήταν νευρόπονος ή κάτι μυικό. Θα μπορούσα να το πω αν ήθελα να το αποφύγω. Μερικές φορές σου χτυπάει τα καμπανάκια, και πρέπει να έχει τα αυτιά ανοιχτά, χάσε λίγο χρόνο, δεν θα ξεφτιλιστείς αν πεις στον γιατρό ότι πονάς».

«|Θα μπορούσα να μην είχα πάει. Πήγα μόνος μου, πήρα το αυτοκίνητο, το συζήτησα και με τη Ράνια, ήταν κρίσιμο που μου το είπε η Ράνια να πάω. Μου πέρασε η σκέψη “τι να μπλέκω, τίποτα δεν θα είναι”. Δεν είσαι όμως άτρωτος για πάντα, αυτό είναι το ηθικό δίδαγμα».