Ενάμιση χρόνο μετά την ίδρυση της Επιτροπής του Ενέργειας, το Ελληνογαλλικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο διοργανώνει το 1ο Συνέδριο του Συνέδριο Ενέργειας, ένα κορυφαίο συνέδριο για το μέλλον της ενέργειας στην Ελλάδα και όχι μόνο, με τίτλο

«Exploring the New Energy Landscape: A 360° Perspective»,

Το Συνέδριο αυτό φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Μέσα από μια ολιστική προσέγγιση που καλύπτει όλο το φάσμα του ενεργειακού οικοσυστήματος, από την παραγωγή και τα δίκτυα έως τη χρηματοδότηση και τον ρόλο και οπτική γωνία κυρίως των μεγάλων καταναλωτών , το συνέδριο φέρνει κοντά θεσμικούς φορείς, , επιχειρήσεις και επενδυτές σε έναν ανοιχτό, διαδραστικό διάλογο γύρω από τα κρίσιμα ζητήματα που διαμορφώνουν το αύριο της ενέργειας.

Κορυφαίοι ομιλητές, όπως ο Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, η Α.Ε. Πρέσβειρα της Γαλλίας στην Ελλάδα Laurence Auer, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, αλλά και κορυφαίοι θεσμικοί φορείς όπως οι : ΑΔΜΗΕ (IPTO), ΔΕΔΔΗΕ (HEDNO), Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών (HIIF), Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB), Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) και η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (RAAEY). Στο Συνέδριο συμμετέχουν επίσης κορυφαίες ελληνικές και γαλλικές εταιρείες, όπως οι Alpha Bank, Apollo Green Solutions, Botanickel, Copelouzos Group, DATA4 Group, EDF Renewables Hellas, EnEx Group, ΕΥ, Grant Thornton, HDF Energy, HelleniQ Energy, Schneider Electric, Valorem Greece, Viohalco και Voltalia, μαζί με άλλους σημαντικούς παράγοντες της αγοράς.

Το Συνέδριο αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για ανταλλαγή γνώσης, σύναψη συνεργασιών, συνεργειών και ανάδειξη προοπτικών που οδηγούν προς μια πιο πράσινη και ανθεκτική ενεργειακή πραγματικότητα.

📌 Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Email: ccifhel@ccifhel.org.gr / Phone +30 210.36.25.545/516