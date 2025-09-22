Η Πολωνία, μέλος του ΝΑΤΟ, δεν θα διστάσει να καταρρίψει αντικείμενα που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της και αποτελούν απειλή, αλλά θα υιοθετήσει μια πιο προσεκτική προσέγγιση σε καταστάσεις που είναι λιγότερο σαφείς, δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Ντόναλντ Τουσκ.

Η Εσθονία δήλωσε ότι τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της την Παρασκευή, ενισχύοντας την αίσθηση μεταξύ των ηγετών του ΝΑΤΟ ότι η Μόσχα δοκιμάζει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα της συμμαχίας, με ορισμένους να προτρέπουν για μια πιο «σταθερή» απάντηση. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών πρόκειται να συνεδριάσει τη Δευτέρα για να συζητήσει το περιστατικό.

Η Ρωσία δήλωσε ότι ο ισχυρισμός ότι τα αεροσκάφη της παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο ήταν ψευδής και είχε σχεδιαστεί για να προκαλέσει ένταση.

Μετά την παραβίαση σε Εσθονία- Πολωνία, ο Τουσκ σκληραίνει την στάση του

Η φερόμενη εισβολή πάνω από την Εσθονία έγινε μετά την είσοδο περισσότερων από 20 ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον πολωνικό εναέριο χώρο τη νύχτα της 9ης προς 10η Σεπτεμβρίου. Η Πολωνία δήλωσε επίσης την Παρασκευή ότι δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν τη ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας γεώτρησης Petrobaltic στη Βαλτική Θάλασσα.

«Θα λάβουμε την απόφαση να καταρρίψουμε ιπτάμενα αντικείμενα αν παραβιάσουν το έδαφός μας και πετάξουν πάνω από την Πολωνία – δεν υπάρχει απολύτως καμία συζήτηση γι’ αυτό», δήλωσε ο Ντόναλντ Τουσκ σε συνέντευξη Τύπου.

«Όταν έχουμε να κάνουμε με καταστάσεις που δεν είναι απολύτως σαφείς, όπως η πρόσφατη πτήση ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών πάνω από την πλατφόρμα Petrobaltic – όμως χωρίς κάποια παραβίαση, επειδή αυτά δεν είναι τα χωρικά μας ύδατα – πρέπει πραγματικά να το σκεφτείς δύο φορές πριν αποφασίσεις για ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν μια όξυνση της σύγκρουσης», πρόσθεσε.

Ο Τουσκ είπε ότι θα πρέπει επίσης να είναι βέβαιος ότι η Πολωνία δεν θα είναι μόνη εάν μια σύγκρουση αρχίσει να κλιμακώνεται.

«Πρέπει επίσης να είμαι απολύτως βέβαιος… ότι όλοι οι σύμμαχοι θα το αντιμετωπίσουν αυτό ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που το κάνουμε εμείς», είπε.