Η Ρωσία κατηγόρησε την Εσθονία, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, ότι ισχυρίζεται ψευδώς πως τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της για 12 λεπτά την Παρασκευή, λέγοντας ότι το Ταλίν προσπαθεί να δημιουργήσει συγκρουσιακή ατμόσφαιρα.

Η Εσθονία δήλωσε την Παρασκευή ότι τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 εισήλθαν στον εσθονικό εναέριο χώρο χωρίς άδεια και παρέμειναν για συνολικά 12 λεπτά πριν αναγκαστούν να αποχωρήσουν.

Ερωτηθείς για τη δήλωση αυτή, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου απάντησε ότι η Μόσχα δεν έχει ακούσει την Εσθονία να λέει ότι έχει αποδεικτικά στοιχεία για να στηρίξει αυτή την κατηγορία.

Οι Ρώσοι πιλότοι ανέκαθεν επιχειρούσαν στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, πρόσθεσε.

Σήμερα συνεδρίαση του ΣΑ του ΟΗΕ, αύριο του ΝΑΤΟ

Οι παραπάνω δηλώσεις έρχονται την στιγμή που σύμφωνα με όσα είχε ανακοινώσει το εσθονικό ΥΠΕξ την Παρασκευή, σήμερα αναμένεται συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ως «απάντηση στην κατάφωρη παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου από τη Ρωσία», ενώ αύριο αναμένεται συνεδρίαση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου (NAC) σε επίπεδο πρεσβευτών στο πλαίσιο του άρθρου 4 της συνθήκης του ΝΑΤΟ, έπειτα από το σχετικό αίτημα που κατέθεσε η Εσθονία.