Η Ελλάδα καταδικάζει κατηγορηματικά τη σημερινή παραβίαση του εναερίου χώρου της Εσθονίας.
Σε ανάρτησή του στην παλτφόρμα Χ, το υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει επίσης ότι «οποιαδήποτε παραβίαση των κρατικών συνόρων, είτε πρόκειται για εναέρια, θαλάσσια ή χερσαία σύνορα, συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είναι απαράδεκτη».
«Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς τους Εσθονούς εταίρους μας» σημειώνει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.
Greece unequivocally condemns today’s violation of Estonian airspace. Any violation of state borders, be it air, sea or land borders, constitutes a clear breach of international law and is unacceptable. We stand in full solidarity with our Estonian partners. pic.twitter.com/dVCZkJ9WCr
— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 19, 2025