Η Ελλάδα καταδικάζει κατηγορηματικά τη σημερινή παραβίαση του εναερίου χώρου της Εσθονίας.

Σε ανάρτησή του στην παλτφόρμα Χ, το υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει επίσης ότι «οποιαδήποτε παραβίαση των κρατικών συνόρων, είτε πρόκειται για εναέρια, θαλάσσια ή χερσαία σύνορα, συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είναι απαράδεκτη».

«Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς τους Εσθονούς εταίρους μας» σημειώνει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.