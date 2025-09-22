Απεργοί λιμενεργάτες απέκλεισαν τους δρόμους πρόσβασης στο λιμάνι της Γένοβας στη βόρεια Ιταλία, στο πλαίσιο διαμαρτυριών κατά της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα.

Οι υπηρεσίες μεταφορών αντιμετώπισαν επίσης προβλήματα και πολλά σχολεία σε όλη την Ιταλία έκλεισαν μετά από απεργίες που κήρυξαν συνδικάτα σε ένδειξη αλληλεγγύης με τον παλαιστινιακό λαό.

Στη Γένοβα, στη βορειοδυτική Ιταλία, διαδηλωτές σήκωσαν παλαιστινιακές σημαίες κατά τη διάρκεια συγκεντρώσεων νωρίς το πρωί γύρω από το λιμάνι. Λίγο πιο κάτω, στο Λιβόρνο της Τοσκάνης, μια από τις εισόδους στο λιμάνι αποκλείστηκε από διαμαρτυρόμενους εργάτες.

«Να μη μετατραπεί η Ιταλία σε ενδιάμεσο σταθμό για τον εξοπλισμό του Ισραήλ»

Οι Ιταλοί λιμενεργάτες υποστηρίζουν ότι στόχος των κινητοποιήσεων είναι να αποτρέψουν τη χρήση της Ιταλίας ως ενδιάμεσου σταθμού για τη μεταφορά όπλων και άλλων προμηθειών στο Ισραήλ.

«Ο παλαιστινιακός λαός συνεχίζει να μας δίνει ένα ακόμη μάθημα αξιοπρέπειας και αντίστασης», δήλωσε ο Ρίκι, διαδηλωτής στη Γένοβα με την Αυτόνομη Συλλογικότητα Εργατών Λιμένων.

«Μαθαίνουμε από αυτούς και προσπαθούμε να κάνουμε το καθήκον μας», πρόσθεσε.

Διαδηλώσεις είχαν προγραμματιστεί σε πολλές ιταλικές πόλεις αργότερα.

Οι περιφερειακές σιδηροδρομικές υπηρεσίες προς τη Ρώμη αντιμετώπισαν καθυστερήσεις και ακυρώσεις λόγω των απεργιών, αλλά ο υπόγειος σιδηρόδρομος του μετρό λειτούργησε κανονικά. Οι περισσότερες γραμμές του μετρό στο Μιλάνο, την οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας, λειτουργούσαν επίσης.

Οι αεροπορικές εταιρείες δεν επηρεάστηκαν. Η δεξιά ιταλική κυβέρνηση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι είναι παραδοσιακός υποστηρικτής του Ισραήλ στην Ευρώπη, αλλά η ανησυχία έχει αυξηθεί εντός του συνασπισμού τους τελευταίους μήνες λόγω της αδιάκοπης στρατιωτικής εκστρατείας στη Γάζα.

Ο υπουργός Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι υποβάθμισε τον αντίκτυπο των διαμαρτυριών που, όπως είπε, οργανώθηκαν από μια ακροαριστερή συνδικαλιστική οργάνωση.