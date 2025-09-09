Διέψευσαν οι τυνησιακές αρχές την καταγγελία του Στόλου για τη Γάζα ότι πλοίο του, που ήρθε από Ισπανία, επλήγη, πιθανόν από drone, τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, στα ανοικτά της Τύνιδας, 50 μίλια από το λιμάνι Σίντι Μπου Σαΐντ.

Ωστόσο, και η ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, επιβεβαιώνει την επίθεση με ανάρτησή της στο X.

Breaking news; Here is the security camera footage from the Family vessel of the Sumud Flotilla, stationing just outside Tunis port. So:

1. Sound of something that the crew identified as a drone.

2. Crews sounds the alarm and calls for help.

3. Explosion.

— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) September 8, 2025

Το σκάφος Familia Madeira, στο οποίο επέβαιναν μέλη της συντονιστικής επιτροπής του March To Gaza, «χτυπήθηκε, κατά τα φαινόμενα από drone, στα τυνησιακά ύδατα», ανέφερε ο «Παγκόσμιος Στόλος Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) μέσω Telegram και Instagram, διαβεβαιώνοντας ότι έξι επιβαίνοντες, πλήρωμα και επιβάτες, είναι σώοι. Αναφέρθηκε σε υλικές ζημιές και κατήγγειλε τις «επιθέσεις» με σκοπό να «εκτροχιαστεί η αποστολή».

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, που μετέβη πολύ γρήγορα στο Σίντι Μπου Σαΐντ, κοντά στην Τύνιδα, είδε το σκάφος αυτό, πλαισιωμένο από άλλα, όμως, όταν έφτασε, δε διακρινόταν πλέον φωτιά πουθενά.

Δεν εντόπισε drone η Τύνιδα

Η τυνησιακή εθνική φρουρά αντέτεινε ότι δεν εντοπίστηκε «κανένα» μη επανδρωμένο εναέριο όχημα στην περιοχή. «Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα, εκδηλώθηκε φωτιά σε σωσίβια», διαβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χουσέμ Εντίν Τζεμπάμπλι, εκπρόσωπος της εθνικής φρουράς της Τυνησίας.

Οι πληροφορίες που κάνουν λόγο περί παρουσίας drone είναι «ανυπόστατες», επέμεινε η εθνική φρουρά σε ανακοίνωσή της, που δημοσιοποίησε μέσω Facebook, κάνοντας την εκτίμηση πως η φωτιά μπορεί να οφειλόταν σε αποτσίγαρο.

Ο Στόλος, διεθνής πρωτοβουλία με διακηρυγμένο στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό της πολιορκημένης Λωρίδας της Γάζας και να παραδοθεί ανθρωπιστική βοήθεια με πολιτικά πλοία, παραμένει ελλιμενισμένος στην Τυνησία.