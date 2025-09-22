Τραγική εξέλιξη είχε το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, στο κέντρο του Πειραιά, όταν ΙΧ αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε κολώνα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο οδηγός, περίπου 40 ετών, υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ η 33χρονη συνοδηγός νοσηλεύεται διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη γύρω στις 22.15, στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Ομηρίδου Σκυλίτση, όταν το όχημα ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε με σφοδρότητα στην κολώνα. Χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής, με πέντε πυροσβέστες και δύο οχήματα, προκειμένου να απεγκλωβιστούν από τα συντρίμμια, χωρίς τις αισθήσεις τους, ο οδηγός και η συνοδηγός. Και οι δύο μεταφέρθηκαν με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου ο άνδρας τα μεσάνυχτα άφησε την τελευταία του πνοή.