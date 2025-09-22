Σε εκτεταμένους ελέγχους, από την Παρασκευή 19 μέχρι και την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, προχώρησε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σε όλο το λεκανοπέδιο, καταγράφοντας πολλές παραβάσεις που αφορούσαν οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και υπερβολική ταχύτητα.

Στο πλαίσιο των στοχευμένων αυτών δράσεων πρόληψης, πραγματοποιήθηκε ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο τον νομό Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Έγιναν 5.011 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 95 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ συνελήφθησαν τέσσερις οδηγοί με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Επιπλέον, σε κεντρικούς οδηγούς άξονες της Αθήνας βεβαιώθηκαν 101 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, ενώ επί της Λεωφόρου Συγγρού εντοπίστηκε οδηγός να κινείται με 187 χλμ/ώρα.

«Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και για υπερβολική ταχύτητα θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση», διαβεβαιώνει η Τροχαία.

Συλλήψεις και στη Θεσσαλονίκη

Στη συμπρωτεύουσα, δύο οδηγοί συνελήφθησαν, καθώς ενεπλάκησαν σε τροχαία ατυχήματα με υλικές ζημιές, ενώ διαπιστώθηκε ότι βρίσκονταν υπό την επήρεια μέθης.

Πρόκειται για δύο ξεχωριστά περιστατικά, τα οποία συνέβησαν την Κυριακή, με διαφορά λίγων ωρών, στη Σταυρούπολη και στις Συκιές, αντίστοιχα.

Οι συλληφθέντες είναι ηλικίας 33 και 38 ετών, υπήκοοι Αλβανίας, με τον πρώτο εξ αυτών να στερείται επιπλέον άδεια ικανότητας οδήγησης, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.