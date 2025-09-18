Αναβλήθηκε η δίκη του 32χρονου που παρενοχλούσε γυναίκες στο Αιγάλεω, προκειμένου να κληθούν να καταθέσουν τα θύματα μετά από αίτημα που υπέβαλε ο κατηγορούμενος.

Στη συνέχεια ο 32χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Ανακριτή για να απολογηθεί για τις υποθέσεις των εμπρησμών.

Στους αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, με την βοήθεια μεταφραστή, δήλωσε ότι είναι μέλος του ISIS έως το 2023. Φέρεται να ισχυρίστηκε στους πυροσβέστες ότι σε κέντρο κράτησης μεταναστών στην Τουρκία τον προσέγγισε άλλο μέλος του ISIS με το όνομα «Mohamed». Από την Τουρκία, είπε, πέρασαν μαζί στην Κω, τον Μάιο του 2024 και στη συνέχεια ξανασυναντήθηκαν στην Αθήνα, τουλάχιστον δέκα φορές. Στις συναντήσεις αυτές ο Mohamed του ζήτησε να βάζει φωτιές, δίνοντας του κάθε φορά 100 ευρώ.

Ο άντρας είχε απασχολήσει τον περασμένο Μάιο τις Αρχές για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος αλλοδαπού στο κέντρο της Αθήνας και ήταν έξω με περιοριστικούς όρους.

Επανεξετάζεται το καθεστώς ασύλου

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ζήτησε από την Υπηρεσία Ασύλου να προβεί σε όλες τις ενέργειες για την επανεξέταση του καθεστώτος ασύλου που έχει λάβει, καθώς ο κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια ή η καταδίκη για ποινικό αδίκημα δικαιολογούν την αφαίρεση του καθεστώτος προστασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια πρακτική θα ακολουθείται αυτόματα σε όλες τις περιπτώσεις που διαπράττεται ποινικό αδίκημα από δικαιούχους ασύλου.

Επιθέσεις σε γυναίκες στο Αιγάλεω

Όλα ξεκίνησαν την περασμένη Δευτέρα, με τη μία επίθεση σε γυναίκες να διαδέχεται την άλλη. Πρώτο θύμα του 32χρονου ήταν ένα 14χρονο κορίτσι. Ο πατέρας της ανήλικης περιγράφει τα όσα έζησε η κόρη του.

«Την έριξε κάτω στο πεζοδρόμιο και επειδή φώναξε το παιδί βοήθεια βγήκαν κάποιοι γείτονες και βάλανε τις φωνές και έφυγε. Δεν έφυγε ούτε τρομαγμένος, ούτε… έφυγε ατάραχος. Ό,τι έκανε, το έκανε με πλήρη συνείδηση».

«Το δικό μου το παιδί περπατούσε γύρω στις 13:00, 200 μέτρα από το σπίτι του και δέχτηκε επίθεση, το πλησίασε από πίσω, το έπιασε από τη μέση, πέρασε από το στήθος του παιδιού και μετά έπιασε τον λαιμό του και επειδή αντέδρασε το παιδί, το έριξε στο πεζοδρόμιο και το έφτυσε στο πρόσωπο» είπε.

Επόμενο θύμα, μία 58χρονη την οποία αγκάλιασε αιφνιδιαστικά από πίσω. Αμέσως μετά, καταγράφηκε να τρομοκρατεί 17χρονη στην πυλωτή του σπιτιού της.