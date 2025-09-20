Για πρώτη φορά στους οκτώ μήνες της δεύτερης θητείας του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, και παρά τους ισχυρισμούς του, κατά την επίσημη επίσκεψή του στη Βρετανία, στις αρχές της εβδομάδας, ότι η χώρα του πηγαίνει καλύτερα από ποτέ”, ότι “σκίζει”, κατά την τραμπική ιδιόλεκτο, οι Αμερικανοί επικρίνουν την πολιτική του σε όλους τους σημαντικούς τομείς. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της εφημερίδας Τhe Washington Post, για λογαριασμό του ινστιτούτου σφυγμομετρήσεων Ιpsos (19/9/2025), οι Αμερικανοί εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους σε ευρύ φάσμα ζητημάτων, από την οικονομία, τη μετανάστευση, την εξωτερική πολιτική, μέχρι την εγκληματικότητα.

Με αφορμή την παύση, την Τετάρτη, της δημοφιλούς και βραβευμένης σατιρικής εκπομπής του Τζίμυ Κίμελ, εξαιτίας σχολίων κατά του Τραμπ, η αμερικανική κυβέρνηση κατηγορείται ευθέως για λογοκρισία και περιστολή της ελευθερίας της έκφρασης, δικαίωμα που προστατεύεται από το πρώτο άρθρο του αμερικανικού συντάγματος. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρον το εύρημα της δημοσκόπησης, σύμφωνα με το οποίο, το 62% των Αμερικανών θεωρεί ότι ο Τραμπ υπερβαίνει τις εξουσίες του ως πρόεδρος, ενώ το 36% δεν συμφωνεί με τη άποψη αυτή.

Οικονομία

Περισσότεροι από έξι στους δέκα Αμερικανούς αποδοκιμάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίζεται το ζήτημα των δασμών, εκφράζοντας αντίθεση και για τη συνολική διαχείριση της οικονομίας από τον πρόεδρο.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία ενδέχεται να προκαλέσουν ιδιαίτερη ανησυχία στους Ρεπουμπλικανούς, καθώς ετοιμάζονται να υπερασπιστούν τις κοινοβουλευτικές τους πλειοψηφίες στις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 3 Νοεμβρίου 2026. Ποσοστό μεγαλύτερο των δύο τρίτων των Αμερικανών περιγράφουν την κατάσταση της οικονομίας ως «όχι και τόσο καλή» ή «κακή».

Συνεπώς, η οικονομία είναι ο τομέας που δίνει μεγαλύτερη ευκαιρία στους Δημοκρατικούς για να ανακάμψουν. Όχι μόνο το 68% των Αμερικανών έχει αρνητική άποψη για την οικονομία, αλλά σχεδόν εξίσου πολλοί, δηλώνουν ότι είναι «κακή περίοδος» για να βρει κανείς μια καλή δουλειά στην Αμερική.

Ενδιάμεσες εκλογές γα το Κογκρέσο

Το 53% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση, απάντησε ότι στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, θα ήθελε να δει τους Δημοκρατικούς να κερδίζουν τους Ρεπουμπλικανούς και να αποκτούν τον έλεγχο του Κογκρέσου, με στόχο να λειτουργήσουν «ως αντίβαρο στον Τραμπ». Αντίθετα, το 42% εκφράζει την επιθυμία να διατηρήσουν την πλειοψηφία στο Κογκρέσο οι Ρεπουμπλικανοί, «για να εφαρμόσουν την ατζέντα του Τραμπ». Παραδοσιακά, το κόμμα που ελέγχει τον Λευκό Οίκο, δυσκολεύεται στις ενδιάμεσες εκλογές.

Σημειωτέον ότι στην τωρινή Βουλή των Αντιπροσώπων, οι Ρεπουμπλικανοί κατέχουν ιδιαίτερα οριακή πλειοψηφία μόλις πέντε εδρών – 220, έναντι 215 των Δημοκρατικών. Εξ ου και οι έντονες πιέσεις που ασκεί ο Τραμπ σε πολιτείες όπου κυριαρχούν οι Ρεπουμπλικανοί, προκειμένου να ανασχεδιάσουν τις εκλογικές τους περιφέρειες και να δώσουν στο κόμμα του μεγαλύτερο πλεονέκτημα, -μια απαίτηση που όμως έχει πυροδοτήσει κομματική αντιπαράθεση σε παναμερικανικό επίπεδο.

Μεταναστευτικό

Ο Τραμπ επιμένει στη σκληρή μεταναστευτική πολιτική, για την οποία ωστόσο, τον επικρίνει το 55% των ερωτηθέντων ενώ το 44% την εγκρίνει. Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ έχει εντείνει τις επιχειρήσεις απέλασης μεταναστών σε μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, ανάμεσά τους και στο Σικάγο, όπου η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) πραγματοποίησε στις αρχές του μήνα, επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Midway Blitz».

Εξωτερική πολιτική

Μπορεί ο Τραμπ να ισχυρίζεται ότι ως ειρηνοποιός έχει τελειώσει, τουλάχιστον έξι πολέμους, όμως ο πόλεμος στην Ουκρανία, τον οποίο φιλοδοξούσε να λήξει σε μια μέρα, επιμένει. Επιπλέον το 60% των Αμερικανών διαφωνούν με τους χειρισμούς του στον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία ενώ μόλις το 38% συμφωνούν. Επίσης ως προς τις προσπάθειες του προέδρου για τη διευθέτηση της κατάστασης στη Γάζα, σε ποσοστό 58% κρίνονται αρνητικά από τους Αμερικανούς και θετικά, σε ποσοστό 39%.

Η δημοσκόπηση καταγράφει ότι οι Αμερικανοί εξακολουθούν να έχουν απαισιόδοξη άποψη για την ηγετική θέση των ΗΠΑ στον κόσμο υπό την προεδρία του Τραμπ. Το 46% θεωρεί ότι η ηγεσία της Αμερικής έχει αποδυναμωθεί κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τραμπ, ενώ μόνον το 36% εκτιμά ότι έχει ενισχυθεί.

Νόμος και τάξη

Τον περασμένο Αύγουστο, ο Τραμπ έστειλε στην Ουάσιγκτον την Εθνοφρουρά, προκειμένου να υποκαταστήσει την αστυνομία στο έργο της επιβολής της τάξης. Την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε ότι προτίθεται να χρησιμοποιήσει την Εθνοφρουρά και στο Μέμφις. Στις εβδομάδες που ακολούθησαν την ανάπτυξη δυνάμεων της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον, είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να στείλει στρατεύματα και σε άλλες πόλεις, με πιο συχνή αναφορά στο Σικάγο.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 47% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τις ενέργειές του στην Ουάσιγκτον, ενώ το 37% τις εγκρίνει.

Εγκληματικότητα

Το ζήτημα στο οποίο ο Τραμπ καταγράφει τις καλύτερες επιδόσεις είναι η πάταξη της εγκληματικότητας: το 54% των Αμερικανών διαφωνεί με την πολιτική του και το 44% συμφωνεί. Η πάταξη της εγκληματικότητας είναι το προνομιακό πεδίο πολιτικής για τους Ρεπουμπλικανούς καθώς το 44% των Αμερικανών τους εμπιστεύονται, σε αντίθεση με το 22% που θεωρεί τους Δημοκρατικούς ικανούς να χειριστούν καλύτερα το συγκεκριμένο πρόβλημα.