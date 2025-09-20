Με σκληρές δηλώσεις κατά του Πρωθυπουργού, αντέδρασαν εκπρόσωποι μερικών φορέων της Θεσσαλονίκης, όταν ενημερώθηκαν για το περιεχόμενο της τροπολογίας, που κατέθεσε η κυβέρνηση στην βουλή για την αλλαγή της δομής της ΔΕΘ και της σύνθεσης του δ.σ. της.

Όμως, όταν τους είπε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στα γραφεία της εταιρείας, δεν αντέδρασαν, ούτε και στις συναντήσεις με τους αρχηγούς των κομμάτων τις επόμενες ημέρες, εκτός από τον πρόεδρο του ΕΕΘ.

Το περίεργο είναι ότι, οι ίδιοι υποστήριξαν το καταστροφικό σχέδιο από το 2013, δηλαδή μόλις παρουσιάστηκε και πολλά χρόνια πριν υπάρξει το Υπερταμείο. Δεν διαφώνησαν με την νέα επιλογή του πρωθυπουργού, η οποία διαφέρει ριζικά από την προηγούμενη, μάλιστα κάποιοι εξ αυτών, σε δηλώσεις τους, δήλωναν ευτυχείς, γιατί αυτοί πρότειναν στον πρωθυπουργό, την αλλαγή.

Διαμαρτυρήθηκαν όμως και έντονα μάλιστα, όταν η κυβέρνηση κατέθεσε το νομοσχέδιο στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής με το οποίο τους θέτει εκτός δ.σ. της ΔΕΘ. Αν, διάβαζαν προσεκτικά το νόμο του 2022, που άλλαζε την μορφή του Υπερταμείου, με ασυλία στα μέλη του και ρήτρα εμπιστευτικότητας την περίοδο του ανταγωνιστικού διαλόγου, θα είχαν καταλάβει τι θα ακολουθήσει.

Μάλιστα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, σε δηλώσεις του, διευκρίνισε, ότι η νέα δομή και η νέα σύνθεση του δ.σ. της ΔΕΘ, επιβάλλονται, από τις αλλαγές που προβλέφθηκαν στον νόμο του 2022, όπου το Υπερταμείο, άλλαξε δομή και στόχους.

Γιατί ο πρωθυπουργός ακύρωσε το αρχικό σχέδιο;

Γιατί, ο Πρωθυπουργός, ακύρωσε το καταστροφικό σχέδιο του Real Estate, που υποστήριζε με διαφορετικές ιδιότητες από 2013 και τα τελευταία έξι χρόνια ως Πρωθυπουργός; Ο ίδιος είπε ότι άκουσε τις φωνές της Θεσσαλονίκης, όμως οι φωνές διαμαρτυρίας υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια.

Το ακύρωσε, γιατί:

1. Διαπίστωσε το μεγάλο πολιτικό κόστος του αρχικού σχεδίου.

2. Δεν μπορούσε να βρει στοιχειωδώς αξιόπιστο και αποδεκτό από την κοινωνία, χρηματοδοτικό μίγμα.

Η ακύρωση θετική, όμως τα προβλήματα παραμένουν

Η ακύρωση, του καταστροφικού σχεδίου είναι θετική, όμως δεν φάνηκε να έχει ολοκληρωμένη πρόταση, απλώς δέχτηκε, την τελευταία πρόταση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, με κάποιες διαφορές.

Η τελευταία δήλωση του Πρωθυπουργού, για να καθησυχάσει όσους εντόπισαν την «θολότητα» της νέας του πρότασης, για τήρηση του αρχικού χρονοδιαγράμματος, που αφορούσε το προηγούμενο σχέδιο, γεννάει προβλήματα:

α). Είναι αδύνατον να προετοιμαστεί αξιόπιστος φάκελος δημοπράτησης, ειδικά για δημόσιο έργο, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός.

β). Μάλιστα, επειδή σε ένα χρόνο από τώρα, είτε θα ξεκινά ουσιαστικά η προεκλογική περίοδος των εθνικών εκλογών είτε θα είμαστε και τυπικά σε προεκλογική περίοδο και θα θέλει να αποφύγει το πολιτικό κόστος της επιλογής του, ειδικά από την Δυτική Θεσσαλονίκη, που τον πονάει και περισσότερο εκλογικά, ο πρωθυπουργός έχει δύο επιλογές:

1. Να επιλέξει να μην δυσαρεστήσει κανένα εκλογικό του ακροατήριο και να το στείλει για μετά τις εκλογές, χρεώνοντας την νέα καθυστέρηση σε αυτούς που αντιδρούν.

2. Να το δημοπρατήσει με ελλιπέστατη προετοιμασία, με την μορφή του ΣΔΙΤ του Flyover. Εύκολα μπορεί να το βαπτίσει δημόσιο έργο, αφού το δημόσιο θα τα πληρώσει όλα. Στην πρώτη περίπτωση κινδυνεύει να χάσει άλλα 13 χρόνια η ΔΕΘ και η πόλη, με την ΔΕΘ να αναζητείται σε δομή ανακύκλωσης άχρηστων υλικών. Στην δεύτερη, πέραν του ότι θα κοστίσει στους φορολογούμενους πολίτες τέσσερις φορές πιο ακριβό, από το κόστος κατασκευής του, έχει άγνωστο χρόνο ολοκλήρωσης και άγνωστο αποτέλεσμα.

Τι πρέπει να γίνει;

Αφήνοντας στην άκρη, το εύλογο ερώτημα των πολιτών: Αν νιώθουν την ανάγκη να ζητήσουν έμπρακτη συγνώμη, για τα 13 χαμένα χρόνια συν όσα χρόνια ακολουθήσουν, θα πρέπει τώρα να γίνει γρήγορος και ουσιαστικός διάλογος, που δεν έγινε, για να συμφωνηθεί το τελικό σχέδιο, για να τρέξει γρήγορα και να έχει οφέλη η ΔΕΘ, η πόλη στο σύνολό της.

Διαβλέποντας τον κίνδυνο, η ΔΕΘ για πολλά ακόμη χρόνια να παραμένει στην κατάσταση της παρακμής, μέχρι το τυπικό τέλος της, θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για το μεγάλο, ανοικτό και πυκνό Μητροπολιτικό Πάρκο και τη Νέα ΔΕΘ, γιατί, η νέα πρόταση του Πρωθυπουργού εγκαταλείπει το εγκληματικό και καταστροφικό σχέδιο, ως εκ τούτου είναι θετική.

Έχει όμως, πολλά αδύναμα και ασαφή, μάλλον σκοπίμως, σημεία που την καθιστούν ανεφάρμοστη και αδύναμη να υποστηρίξει την ανάπτυξη της ΔΕΘ στην νέα εποχή, όπως και την ισόρροπη ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης.

Η δυτική Θεσσαλονίκη πάλι μένει έξω από τις επιλογές της κυβέρνησης. Αφού, ο Πρωθυπουργός προτείνει να ανακατασκευαστεί το Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», ακόμη πιο σημαντικό είναι να δεχτεί την ανακατασκευή και μερικών από τα περίπτερα που είναι ιστορικά και αρχιτεκτονικά σημαντικά, πολύ πιο σημαντικά από το «Ιωάννης Βελλίδης».

Με αυτό το τρόπο, η Νέα ΔΕΘ, θα γίνει πιο γρήγορα, θα κοστίσει πολύ λιγότερο και θα δημιουργήσει λιγότερα προβλήματα, κατά την διάρκεια της κατασκευής της.

Θα πρέπει ενημερωθεί ο πρωθυπουργός ότι, ακόμη και στο νέο τεράστιο περίπτερο των 30.000 τετραγωνικών μέτρων που προτείνει να κατασκευαστεί, δεν είναι δυνατόν για ευνόητους λόγους να οργανωθούν οι μεγάλες και βαριές εκθέσεις, οι ιδιαίτερα πετυχημένες, Agrotica και Zootechnia. Αυτές, πρέπει να οργανώνονται στην δυτική Θεσσαλονίκη, στον χώρο του αγροκτήματος του ΔΙΠΑΕ, έκτασης 800 στρεμμάτων, επιλογή με την οποία συμφωνεί και η διοίκηση του Πανεπιστημίου.

Όμως, και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αυτή την φορά, πρέπει να πουν με σαφήνεια τις θέσεις τους.