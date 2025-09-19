Νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο θα παρουσιαστεί αργότερα μέσα στην ημέρα ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ανακοίνωσε η επικεφαλής εκπρόσωπος της Επιτροπής, Πάουλα Πίνιο. Τις λεπτομέρειες θα παρουσιάσουν η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, σε συνέντευξη Τύπου αργότερα μέσα στην ημέρα.

Η εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα ενέργειας, Άννα-Κάισα Ιτκόνεν, αναφέρθηκε στις χώρες που εξακολουθούν να εισάγουν ρωσικό φυσικό αέριο είτε μέσω αγωγών είτε μέσω LNG, διευκρινίζοντας ότι η Ένωση δεν διαθέτει πλήρη στοιχεία για τον τελικό προορισμό του καυσίμου.

Τα κράτη που εισάγουν ακόμα ρωσικό φυσικό αέριο

Συνολικά, οκτώ κράτη-μέλη παραμένουν σε αυτή την κατηγορία: Βέλγιο, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβακία και Ισπανία. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κομβική, καθώς εντείνει τη δυσαρέσκεια του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πιέζει την ΕΕ και το ΝΑΤΟ να σταματήσουν εντελώς τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας.

Παράλληλα, πηγές από τις Βρυξέλλες αποκάλυψαν ότι η Επιτροπή σχεδιάζει να προτείνει πλήρη απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού LNG από την 1η Ιανουαρίου 2027, δηλαδή έναν χρόνο νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό.

Υπενθυμίζεται ότι η πλειονότητα των χωρών-μελών έχει δεσμευθεί να τερματίσει τις εισαγωγές ρωσικών ορυκτών καυσίμων μέχρι το τέλος του 2027, στόχο που η φον ντερ Λάιεν έχει εκφράσει την πρόθεση να επισπεύσει περαιτέρω.