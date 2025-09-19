Σε απεργία προχωρούν οι αυτοκινητιστές ταξί από τις 12 το βράδυ της Κυριακής έως τις 18:00 το απόγευμα της Δευτέρας.

Η απεργία των 18 ωρών ανακοινώθηκε από το ΣΑΤΑ προκειμένου τα μέλη του να συμμετάσχουν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση που γίνει στις 10:00 στις 22/9 στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου.

«Η υποβάθμιση του ρόλου μας και η ανεξέλεγκτη είσοδος μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων στο μεταφορικό έργο δεν είναι ένα μακρινό σενάριο – είναι ήδη σε εξέλιξη με τις ευλογίες της κυβέρνησης» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση

«(18ωρη απεργία από τις 12 το βράδυ της Κυριακής έως τις 18:00 το απόγευμα της Δευτέρας)

Έκτακτη Γενική Συνέλευση – Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου – Δωδεκανήσου 106 Περιστέρι

Συνάδελφοι,

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής καλεί τα μέλη του σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:00 π.μ., στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου.

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια κρίσιμη και επικίνδυνη καμπή για τον κλάδο μας.Τα σενάρια περί πλήρους απελευθέρωσης του μεταφορικού έργου επανέρχονται πιο έντονα από ποτέ και απειλούν ευθέως:

Την βιωσιμότητα του επαγγέλματός μας

Την οικονομική αξιοπρέπεια χιλιάδων οικογενειών

Τη νόμιμη λειτουργία του ταξί ως δημόσιας υπηρεσίας μεταφοράς

Κυρανάκης & Κεφαλογιάννη καταστρατηγούν αντισυνταγματικά μέσω Κ.Υ.Α. την έννοια της αστικής μεταφοράς όπως ορίζει ο νόμος και τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.

Υποχρεωτική ηλ/κίνηση – Φορολογικό – Πειρατεία – Υποκλοπή Μετ. Έργου – Πολυεθνικές, μας τελειώνουν.

Η υποβάθμιση του ρόλου μας και η ανεξέλεγκτη είσοδος μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων στο μεταφορικό έργο δεν είναι ένα μακρινό σενάριο – είναι ήδη σε εξέλιξη με τις ευλογίες της κυβέρνησης.

Η παρουσία όλων είναι επιβεβλημένη.

Αν δεν αντιδράσουμε τώρα, αύριο ίσως είναι αργά.

Οι εμείς ή αυτοί.

Όλοι στη Γενική Συνέλευση να αποφασίσουμε για το μέλλον μας. Όλοι στον αγώνα».