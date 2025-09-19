Δύο άτομα τραυματίστηκαν στην περιοχή Τσοτύλι, μετά από έκρηξη φιάλης οξυγόνου, λίγο μετά τις 11:30 το πρωί της Παρασκευής.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο ένας εκ των δύο είναι σοβαρά μετά την έκρηξη, σε μάντρα οικοδομικών υλικών στην Κοζάνη. Ειδικότερα, το άτομο που βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση φέρεται να έχει ακρωτηριαστεί στο χέρι, αλλά και στο πόδι.

Ο δεύτερος άνθρωπος φέρεται να έχει τραυματιστεί ελαφρά και δε διατρέχει κάποιον κίνδυνο για την υγεία του.

Στο σημείο βρέθηκαν αμέσως η Πυροσβεστική Υπηρεσία και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, όπως αναφέρει το kozanimedia.gr. Στο σημείο έχουν σπεύσει επίσης, κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, αλλά και η αστυνομία, που διερευνούν τις συνθήκες του ατυχήματος.

Και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Κοζάνης, όπως μετέδωσε το Mega.