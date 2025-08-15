Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο Μανχάταν, ύστερα από έκρηξη.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η έκρηξη προκλήθηκε από συσσώρευση αερίου στο υπόγειο κτιρίου. Στην περιοχή επιχειρούν πάνω από 100 πυροσβέστες και διασώστες, ενώ έχουν αναφερθεί τραυματισμοί δύο πυροσβεστών.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, δεν υπήρχαν ένοικοι στα διαμερίσματα. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε στην οροφή και στα διαμερίσματα του πάνω ορόφου, με την πηγή του καπνού στην οροφή να φαίνεται ότι ήταν έπιπλα.

Σοκαριστικά βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν το τεράστιο σύννεφο μαύρου καπνού να υψώνεται από έναν δρόμο στη Νέα Υόρκη, καθώς οι κάτοικοι εγκαταλείπουν την περιοχή.

🛑 BREAKING: Explosion rocks New York City’s Upper East Side 💥 — 100 firefighters & first responders on scene. Cause still unknown. 🚒❓ pic.twitter.com/pQLHpOJ7GA — Jabline (@Jabline_) August 15, 2025



Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης επιβεβαίωσε ότι δίνει μάχη με τη φωτιά, αναφέροντας στο X: «Μέλη του FDNY επιχειρούν αυτή τη στιγμή σε πυρκαγιά 3ου συναγερμού στην οδό 305 East 95th Street, Μανχάταν».

Μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν μια δυνατή έκρηξη λίγο πριν εμφανιστεί ο καπνός. Ένας χρήστης ανέβασε βίντεο στο X γράφοντας: «Κάτι μόλις εξερράγη στην 95η οδό και μετά εμφανίστηκε αυτός ο μαύρος καπνός. Φαίνεται να χειροτερεύει, αλλά ίσως φταίει ο άνεμος».

Άλλος μάρτυρας σημείωσε: «Ναι, ακούστηκε μια δυνατή έκρηξη ακριβώς πριν ξεκινήσει η φωτιά και ο καπνός».