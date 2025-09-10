Ομάδα με την ονομασία Sagre Nero ανέλαβε την ευθύνη για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού, που εξερράγη τα ξημερώματα της 26ης του περασμένου Ιουλίου, σε είσοδο πολυκατοικίας, στις Συκιές Θεσσαλονίκης, επί της οδού Μακεδονομάχων, όπου διαμένει σωφρονιστικός υπάλληλος, προκαλώντας τον τραυματισμό δύο ατόμων και ζημιές τόσο στο κτήριο όσο και σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Με ανάρτησή της σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, η ομάδα αναφέρει ότι επελέγη ο συγκεκριμένος σωφρονιστικός υπάλληλος για να αρχίσει «μια σειρά νέων επιθέσεων σε διευθυντές, αρχιφύλακες, υπαλλήλους, δικαστικούς λειτουργούς και φορείς που σχετίζονται με νόμους και φυλακές». Σημειώνει μάλιστα, πως «όσοι ακολουθούν και δέχονται τις απόψεις και τις τακτικές του βασανιστή Βαρσάμη, άρα και την εγκληματική πολιτική που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία, μέσω αυτού του τύπου, βρίσκονται απέναντί μας και αποτελούν στόχο.

«Στα κατ’ επίφαση ”σωφρονιστικά” καταστήματα της χώρας και στην κατά τα άλλα τυφλή και ανεξάρτητη δικαιοσύνη, που αποφασίζει ποιος θα γίνει τρόφιμος και ποιος όχι, τα κριτήριά τους δεν είναι οι αποδείξεις ενοχής, αλλά η ιδεολογική τοποθέτηση, το πορτοφόλι, το χρώμα του δέρματος, οι κομματικές επαφές και η διεφθαρμένη κλίκα, όπου μερικοί ανήκουν. Τα ελληνικά δικαστήρια μόνο αδιάφθορα δεν είναι».