Νέο βίντεο βλέπει το φως της δημοσιότητας από την καραμπόλα που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στην περιοχή του Ελληνικού και στοίχησε τη ζωή μίας 64χρονης, ενώ άλλα τρία άτομα τραυματίστηκαν.

Στο νέο βίντεο, που παρουσιάζεται αποκλειστικά από την ΕΡΤ, διακρίνεται το όχημα του 21χρονου οδηγού, που κινείται με υψηλή ταχύτητα και καρφώνεται στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου που οδηγούσε η 64χρονη. Το όχημά της παρέμενε ακινητοποιημένο στο πράσινο φανάρι, απέναντι από την πρώην αμερικανική βάση.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ένας οδηγός μηχανής, που βρισκόταν στη δεξιά λωρίδα, παρατήρησε το σταματημένο όχημα και πραγματοποίησε ελιγμό για να το προσπεράσει, κάτι που δεν αντιλήφθηκε ο 21χρονος.

Η σφοδρή σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το αυτοκίνητο της γυναίκας να χτυπήσει σε κολώνα της λεωφόρου Βουλιαγμένης και να ανατραπεί στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό της. Το όχημα του 21χρονου πέρασε και αυτό στο αντίθετο ρεύμα, συγκρούστηκε διαδοχικά με τρίτο αυτοκίνητο και στη συνέχεια με το ταξί.

Τι ψάχνουν οι αστυνομικοί

Οι αστυνομικοί αναζητούν απαντήσεις γιατί το όχημα της 64χρονης είχε σταματήσει με πράσινο φανάρι.

Πιθανολογείται είτε ότι είτε είχε κάποιο πρόβλημα υγείας, είτε το αυτοκίνητο παρουσίασε μηχανική βλάβη, καθώς δεν φαίνεται να έχουν ανάψει ούτε τα αλάρμ, ούτε να έχει πατήσει φρένο. Το σημείο αυτό θεωρείται κομβικό για την εξαγωγή συμπερασμάτων στην πορεία της έρευνας.

Η Τροχαία Νοτιοανατολικής Αττικής συνεχίζει την προανάκριση για να εξακριβώσει τις συνθήκες του δυστυχήματος. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας, τα οποία ρίχνουν φως στα δευτερόλεπτα πριν τη μοιραία σύγκρουση.

«Οδηγούσε πάντα πολύ ήρεμα»

Στο Live News μίλησε χθες (18/9) ο γιος της 64χρονης που σκοτώθηκε.

«Έπαιρνα τηλέφωνο τη μητέρα μου μια ώρα μετά απ’ όταν έγινε και μετά από κάμποση ώρα απάντησε ένας αστυνομικός και μου είπε ότι είναι στο Ασκληπιείο Βούλας. Επέστρεφε σπίτι από μια επίσκεψη. Φαίνεται στο βίντεο ξεκάθαρα ότι αυτοί που την τράκαραν έπεσαν από πίσω της με μεγάλη ταχύτητα γι’ αυτό και είναι τόσο άδικο» είπε.

«Ήταν πολύ δραστήρια. Ήταν εξαιρετικός άνθρωπος, μόνο προσέφερε, δεν έκανε ποτέ κακό σε κανέναν, ούτε είχε να πει κάτι κακό για κάποιον. Γενικά στον δρόμο οδηγούσε πάντα πολύ ήρεμα και σωστά και συνήθως δεξιά. Ποτέ δεν έχει τρέξει, είμαι σε κατάσταση σοκ» πρόσθεσε.